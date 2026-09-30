На фасаді Національної опери з’явилася Броніслава Ніжинська: де шукати нову мініскульптуру

Бронзову фігурку присвятили реформаторці балету, яка створила у столиці "Школу руху" та навчала Сержа Лифаря
У Києві відкрили 54-ту бронзову мініскульптуру культурно-історичного проєкту "Шукай!" Юлії Бевзенко. Новий об’єкт присвячений Броніславі Ніжинській - танцівниці та хореографці, яка вплинула на розвиток світового балету.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт проєкту "Шукай!".
У 1919 році Ніжинська відкрила в Києві власну "Школу руху". Тут вона розробляла авангардну хореографічну мову та прагнула виховувати не просто виконавців, а митців, здатних самостійно мислити й творити.
Серед учнів школи був киянин Серж Лифар, який пізніше став одним із найвідоміших танцівників і хореографів XX століття.
Саму Ніжинську вважають однією з перших жінок-хореографок світового рівня та піонеркою модерної традиції в балеті.
Автори проєкту наголошують, що нова скульптура повертає київський період творчості Ніжинської до культурної історії міста.
Водночас вона присвячена сучасним митцям, які продовжують працювати під час війни та виходити за межі успадкованих канонів.
"Повернути Ніжинську додому, в Київ, сьогодні - ще один акт деколонізації нашої культурної спадщини", - зазначила меценатка скульптури Ольга Морозенко.
Авторкою проєкту "Шукай!" є Юлія Бевзенко, а бронзову мініскульптуру створив скульптор Юрій Білявський.
Меценаткою стала Ольга Морозенко - художня керівниця Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної та колишня солістка Національної опери України.
Бронзову Ніжинську встановили на фасаді Національної опери України за адресою: вулиця Лисенка, 5.
Побачити мініскульптуру можна під вікнами репетиційної зали.
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