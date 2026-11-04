Dior снял рождественский мультфильм о Кристиане Диоре и Марлен Дитрих

Голосами героев стали Рианна, Роберт Паттинсон и Джош О'Коннор
Модный дом Dior посвятил рождественскую кампанию 2026 года истории о своем основателе Кристиане Диоре и голливудской актрисе Марлен Дитрих. Центральной частью проекта стал короткометражный анимационный фильм Christian Dior's Night in Color, созданный французским режиссером Сильвеном Шоме.
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Dior, сюжет переносит зрителей в 1949 год.
Однажды зимней ночью Кристиан Диор получает срочный звонок из Голливуда: Марлен Дитрих нужно новое платье для будущего фильма.
Когда режиссер решает снимать ленту в цвете вместо черно-белого формата, актриса обращается к французскому кутюрье с просьбой создать для нее особый наряд.
Диор вместе с командой мастерской берется за работу, чтобы успеть подготовить платье к съемкам. Образ в мультфильме вдохновлен знаменитой моделью Junon 1949 года. В то же время, это художественная интерпретация истории: в реальной жизни Дитрих не носила оригинальное платье Junon.
За озвучку персонажей отвечали известные актеры и музыканты. Рассказ ведет Роберт Паттинсон, ставший рассказчиком истории. К актерскому составу также присоединились:
Режиссер использовал традиционную технику рисованной анимации, характерную для кинематографа 1940-х годов. Особое внимание было уделено деталям: в фильме воссоздали интерьеры парижской квартиры Кристиана Диора, атмосферу его ателье и голливудские декорации.
Компанию создали под руководством креативного директора Dior Джонатана Андерсона. Персонажи анимационной ленты появятся также в праздничных витринах бутиков бренда в разных странах мира.
Проект сопровождает специальная праздничная коллекция подарков, в которую вошли одежда, аксессуары и предметы для дома.
Марлен Дитрих действительно была поклонницей творчества Кристиана Диора и настаивала на том, чтобы носить его наряды во время работы над фильмами.
Ей даже приписывают фразу "No Dior, no Dietrich" - актриса использовала ее во время переговоров по участию в ленте Альфреда Гичкока "Страх сцены".