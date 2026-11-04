Dior снял рождественский мультфильм о Кристиане Диоре и Марлен Дитрих

Модный дом Dior посвятил рождественскую кампанию 2026 года истории о своем основателе Кристиане Диоре и голливудской актрисе Марлен Дитрих. Центральной частью проекта стал короткометражный анимационный фильм Christian Dior's Night in Color, созданный французским режиссером Сильвеном Шоме.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Dior , сюжет переносит зрителей в 1949 год.

Детали анимационного фильма

Однажды зимней ночью Кристиан Диор получает срочный звонок из Голливуда: Марлен Дитрих нужно новое платье для будущего фильма.

Когда режиссер решает снимать ленту в цвете вместо черно-белого формата, актриса обращается к французскому кутюрье с просьбой создать для нее особый наряд.

Диор вместе с командой мастерской берется за работу, чтобы успеть подготовить платье к съемкам. Образ в мультфильме вдохновлен знаменитой моделью Junon 1949 года. В то же время, это художественная интерпретация истории: в реальной жизни Дитрих не носила оригинальное платье Junon.

Кто озвучил персонажей

За озвучку персонажей отвечали известные актеры и музыканты. Рассказ ведет Роберт Паттинсон, ставший рассказчиком истории. К актерскому составу также присоединились:

Рианна - голос Счастливой звезды (The Lucky Star)

Луи Гаррель - Кристиан Диор

Камий Коттен - Марлен Дитрих

Джош О'Коннор - персонаж Стул (The Mеdaillon Chair)

Лакит Стэнфилд - режиссер Рон

Грета Ли, Надя Терещкевич и Нин д'Юрсо - пчелки, олицетворяющие работниц ателье Dior

Режиссер использовал традиционную технику рисованной анимации, характерную для кинематографа 1940-х годов. Особое внимание было уделено деталям: в фильме воссоздали интерьеры парижской квартиры Кристиана Диора, атмосферу его ателье и голливудские декорации.

Компанию создали под руководством креативного директора Dior Джонатана Андерсона. Персонажи анимационной ленты появятся также в праздничных витринах бутиков бренда в разных странах мира.

Проект сопровождает специальная праздничная коллекция подарков, в которую вошли одежда, аксессуары и предметы для дома.

Мультфильм Dior (фото: скриншот)

Мультфильм Dior (фото: скриншот)

Мультфильм Dior (фото: скриншот)

Мультфильм Dior (фото: скриншот)

История имеет реальную историческую подоплеку

Марлен Дитрих действительно была поклонницей творчества Кристиана Диора и настаивала на том, чтобы носить его наряды во время работы над фильмами.

Ей даже приписывают фразу "No Dior, no Dietrich" - актриса использовала ее во время переговоров по участию в ленте Альфреда Гичкока "Страх сцены".