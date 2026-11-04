Dior зняв різдвяний мультфільм про Крістіана Діора та Марлен Дітріх

Модний дім Dior присвятив різдвяну кампанію 2026 року історії про свого засновника Крістіана Діора та голлівудську акторку Марлен Дітріх. Центральною частиною проєкту став короткометражний анімаційний фільм Christian Dior’s Night in Color, створений французьким режисером Сильвеном Шоме.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Dior , сюжет переносить глядачів у 1949 рік.

Деталі анімаційного фільму

Однієї зимової ночі Крістіан Діор отримує терміновий дзвінок із Голлівуду: Марлен Дітріх потрібна нова сукня для майбутнього фільму.

Коли режисер вирішує знімати стрічку в кольорі замість чорно-білого формату, акторка звертається до французького кутюр'є з проханням створити для неї особливе вбрання.

Діор разом із командою майстерні береться за роботу, щоб встигнути підготувати сукню до зйомок. Образ у мультфільмі натхненний знаменитою моделлю Junon 1949 року. Водночас це художня інтерпретація історії: у реальному житті Дітріх не носила оригінальну сукню Junon.

Хто озвучив персонажів

За озвучення персонажів відповідали відомі актори та музиканти. Розповідь веде Роберт Паттінсон, який став оповідачем історії. До акторського складу також долучилися:

Ріанна - голос Щасливої зірки (The Lucky Star)

Луї Гаррель - Крістіан Діор

Камій Коттен - Марлен Дітріх

Джош О'Коннор - персонаж Стілець (The Mеdaillon Chair)

Лакіт Стенфілд - режисер Рон

Грета Лі, Надя Терещкевич та Нін д’Юрсо — бджілки, які уособлюють працівниць ательє Dior

Режисер використав традиційну техніку мальованої анімації, характерну для кінематографа 1940-х років. Особливу увагу приділили деталям: у фільмі відтворили інтер'єри паризької квартири Крістіана Діора, атмосферу його ательє та голлівудські декорації.

Кампанію створили під керівництвом креативного директора Dior Джонатана Андерсона. Персонажі анімаційної стрічки також з'являться у святкових вітринах бутиків бренду в різних країнах світу.

Крім того, проєкт супроводжує спеціальна святкова колекція подарунків, до якої увійшли одяг, аксесуари та предмети для дому.

Мультфільм Dior (фото: скриншот)

Мультфільм Dior (фото: скриншот)

Мультфільм Dior (фото: скриншот)

Мультфільм Dior (фото: скриншот)

Історія має реальне історичне підґрунтя

Марлен Дітріх справді була прихильницею творчості Крістіана Діора та наполягала на тому, щоб носити його вбрання під час роботи над фільмами.

Їй навіть приписують фразу "No Dior, no Dietrich" - акторка використовувала її під час переговорів щодо участі у стрічці Альфреда Гічкока "Страх сцени".