Ботинки и Coca-Cola: на вокзале в Киеве открыли инсталляцию в честь американского добровольца

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на RT Weatherman Foundation в Facebook .

Что известно об инсталляции Medlin Boots

Центральным экспонатом стали настоящие ботинки военного, у которых остались две банки Coca-Cola.

Напиток оказался там не просто так. У американских воинов существует неформальная традиция - перед выполнением задания они оставляют в обуви что-то, к чему хочется вернуться после миссии.

Для Далтона таким напоминанием о будущем стала Coca-Cola.

Medlin Boots (фото: facebook.com/p/RT-Weatherman_Foundation_Ukraine)

Инсталляцию на киевском вокзале представили RT Weatherman Foundation совместно с Культурными силами Украины. Ее разместили вблизи первого пути.

"История Далтона - одна из тысяч историй иностранных защитников, которые приехали сюда, потому что верили: свобода и справедливость - это ценности, которые следует защищать", - отметила директор RT Weatherman Foundation в Украине Лорен Гийом.

Выбор локации имеет символическое значение. Именно железнодорожный вокзал для многих иностранных добровольцев становится точкой, с которой они отправляются дальше в места службы.

"Medlin Boots - это не просто военные ботинки. Это предмет памяти о человеке, который приехал с другого конца света, чтобы защищать Украину", - отметили в фундации.

До презентации на вокзале инсталяция Medlin Boots была представлена в рамках выставки For Freedom в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Кто такой Далтон Мэдлин

Далтон был ветераном в армии США. В июле 2022 года, когда ему было 23 года, он приехал в Украину и присоединился к ее защите.

Доброволец служил в составе Chosen Company в рядах ВСУ. Его позывным был Gimli.

27 сентября 2023 года Медлин погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Из-за активных боевых действий его тело не удалось эвакуировать. Долгое время он считался пропавшим без вести.

Со временем семья добровольца смогла через украинский суд юридически установить факт его гибели. На открытие инсталляции в Киев из США приехал его отец Уоррен Медлин.