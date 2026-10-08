Черевики та Coca-Cola: на вокзалі у Києві відкрили інсталяцію на честь американського добровольця

На Центральному вокзалі Києва презентували тимчасову інсталяцію Medlin Boots. Вона присвячена американському добровольцю Далтону Джозефу Медліну, який загинув, захищаючи Україну.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на R.T. Weatherman Foundation у Facebook .

Що відомо про інсталяцію Medlin Boots

Центральним експонатом стали справжні черевики військового, у яких залишилися дві бляшанки Coca-Cola.

Напій опинився там не просто так. У американських воїнів існує неформальна традиція - перед виконанням завдання вони залишають у взутті щось, до чого хочеться повернутися після місії.

Для Далтона таким нагадуванням про майбутнє стала Coca-Cola.

Medlin Boots (фото: facebook.com/p/RT-Weatherman_Foundation_Ukraine)

Інсталяцію на київському вокзалі презентували R.T. Weatherman Foundation спільно з Культурними силами України. Її розмістили поблизу першої колії.

"Історія Далтона - одна з тисяч історій іноземних захисників, які приїхали сюди, бо вірили: свобода і справедливість - це цінності, які варто захищати", - зазначила директорка R.T. Weatherman Foundation в Україні Лорен Гійом.

Вибір локації також має символічне значення. Саме залізничний вокзал для багатьох іноземних добровольців стає точкою, з якої вони вирушають далі до місць служби.

"Medlin Boots - це не просто військові черевики. Це предмет пам'яті про людину, яка приїхала з іншого кінця світу, щоб захищати Україну", - зазначили у фундації.

До презентації на вокзалі інсталяція Medlin Boots була представлена в межах виставки For Freedom у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Хто такий Далтон Медлін

Далтон був ветераном армії США. У липні 2022 року, коли йому було 23 роки, він приїхав в Україну та долучився до її захисту.

Доброволець служив у складі Chosen Company у лавах ЗСУ. Його позивним був Gimli.

27 вересня 2023 року Медлін загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Через активні бойові дії його тіло не вдалося евакуювати. Тривалий час він вважався зниклим безвісти.

Згодом родина добровольця змогла через український суд юридично встановити факт його загибелі. На відкриття інсталяції до Києва зі США приїхав його батько Воррен Медлін.