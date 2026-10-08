Бесплатный вход в музеи Киева: куда можно попасть без билета
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Культура

Бесплатный вход в музеи Киева: куда можно попасть без билета

В октябре ряд музеев Киева проведут бесплатные дни для посетителей

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Музей Марии Заньковецкой (фото: instagram.com/museum_maria_zankovetska)
Дата: 08 октября 2026

В Киеве в октябре 2026 года посетители смогут бесплатно побывать в ряде городских музеев. Специальные дни бесплатного входа запланированы на вторую половину месяца.

Как сообщает Wave RBC.UA, о перечне музеев и датах бесплатного посещения сообщила киевский гид Оксана Пурик.

Когда можно бесплатно посетить музеи Киева

15 октября, четверг

Бесплатно можно будет попасть в Музей выдающихся деятелей украинской культуры.

25 октября, воскресенье

В этот день бесплатный вход будет действовать:

  • Музеи Максима Рыльского;
  • Музеи-квартире Павла Тычины;
  • Музеи книги и книгопечатания Украины.

26 октября, понедельник

Бесплатно посетить можно:

  • Мемориальный музей-квартиру В. С. Косенко;
  • Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины.

27 октября, вторник

В список вошли:

  • Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;
  • Музей Марии Заньковецкой.

28 октября, среда

Бесплатный вход предусмотрен в:

  • Национальном музее литературы Украины;
  • Сокровищницы Музея истории Украины;
  • Национальном музее декоративного искусства Украины;
  • Музеи истории туалета.

29 октября, четверг

В этот день список самый большой. Бесплатно можно будет посетить:

  • Музей Киева;
  • Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского;
  • Усадьба на Кудрявке;
  • Музей Булгакова;
  • Музей Шолом-Алейхема;
  • Музей украинской диаспоры;
  • Музей шестидесятничества;
  • Национальный музей Тараса Шевченко - с 10:00 до 12:00;
  • Дом-музей Тараса Шевченко в Киеве - с 10:00 до 12:00;
  • Музей "Дом на Приорке" - с 10:00 до 12:00.

30 октября, пятница

Завершат октябрьскую программу:

  • Музей Гетманства;
  • Музей Ивана Гончара.

Что следует учесть

Бесплатные дни могут оказаться не только сэкономить на билетах, но и по-новому открыть для себя киевские музеи. В октябрьском списке есть как большие национальные музеи, так и камерные мемориальные квартиры и музейные усадьбы.

В то же время следует учесть, что бесплатный вход не обязательно означает отсутствие очередей, особенно по выходным. Поэтому если планируете посетить несколько локаций, лучше заранее проверить график работы, условия входа и возможность предварительной регистрации на официальных страницах музеев.

Это также хороший вариант для осенней прогулки по Киеву: можно совместить посещение музея с прогулкой по историческому району города и составить собственный культурный маршрут на один из бесплатных дней.

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