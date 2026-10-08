Бесплатный вход в музеи Киева: куда можно попасть без билета

В октябре ряд музеев Киева проведут бесплатные дни для посетителей
В Киеве в октябре 2026 года посетители смогут бесплатно побывать в ряде городских музеев. Специальные дни бесплатного входа запланированы на вторую половину месяца.
Как сообщает Wave RBC.UA, о перечне музеев и датах бесплатного посещения сообщила киевский гид Оксана Пурик.
15 октября, четверг
Бесплатно можно будет попасть в Музей выдающихся деятелей украинской культуры.
25 октября, воскресенье
В этот день бесплатный вход будет действовать:
26 октября, понедельник
Бесплатно посетить можно:
27 октября, вторник
В список вошли:
28 октября, среда
Бесплатный вход предусмотрен в:
29 октября, четверг
В этот день список самый большой. Бесплатно можно будет посетить:
30 октября, пятница
Завершат октябрьскую программу:
Бесплатные дни могут оказаться не только сэкономить на билетах, но и по-новому открыть для себя киевские музеи. В октябрьском списке есть как большие национальные музеи, так и камерные мемориальные квартиры и музейные усадьбы.
В то же время следует учесть, что бесплатный вход не обязательно означает отсутствие очередей, особенно по выходным. Поэтому если планируете посетить несколько локаций, лучше заранее проверить график работы, условия входа и возможность предварительной регистрации на официальных страницах музеев.
Это также хороший вариант для осенней прогулки по Киеву: можно совместить посещение музея с прогулкой по историческому району города и составить собственный культурный маршрут на один из бесплатных дней.