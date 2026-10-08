Бесплатный вход в музеи Киева: куда можно попасть без билета

В Киеве в октябре 2026 года посетители смогут бесплатно побывать в ряде городских музеев. Специальные дни бесплатного входа запланированы на вторую половину месяца.

Как сообщает Wave RBC.UA, о перечне музеев и датах бесплатного посещения сообщила киевский гид Оксана Пурик.

Когда можно бесплатно посетить музеи Киева

15 октября, четверг

Бесплатно можно будет попасть в Музей выдающихся деятелей украинской культуры.

25 октября, воскресенье

В этот день бесплатный вход будет действовать:

Музеи Максима Рыльского;

Музеи-квартире Павла Тычины;

Музеи книги и книгопечатания Украины.

26 октября, понедельник

Бесплатно посетить можно:

Мемориальный музей-квартиру В. С. Косенко;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины.

27 октября, вторник

В список вошли:

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;

Музей Марии Заньковецкой.

28 октября, среда

Бесплатный вход предусмотрен в:

Национальном музее литературы Украины;

Сокровищницы Музея истории Украины;

Национальном музее декоративного искусства Украины;

Музеи истории туалета.

29 октября, четверг

В этот день список самый большой. Бесплатно можно будет посетить:

Музей Киева;

Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского;

Усадьба на Кудрявке;

Музей Булгакова;

Музей Шолом-Алейхема;

Музей украинской диаспоры;

Музей шестидесятничества;

Национальный музей Тараса Шевченко - с 10:00 до 12:00;

Дом-музей Тараса Шевченко в Киеве - с 10:00 до 12:00;

Музей "Дом на Приорке" - с 10:00 до 12:00.

30 октября, пятница

Завершат октябрьскую программу:

Музей Гетманства;

Музей Ивана Гончара.

Что следует учесть

Бесплатные дни могут оказаться не только сэкономить на билетах, но и по-новому открыть для себя киевские музеи. В октябрьском списке есть как большие национальные музеи, так и камерные мемориальные квартиры и музейные усадьбы.

В то же время следует учесть, что бесплатный вход не обязательно означает отсутствие очередей, особенно по выходным. Поэтому если планируете посетить несколько локаций, лучше заранее проверить график работы, условия входа и возможность предварительной регистрации на официальных страницах музеев.

Это также хороший вариант для осенней прогулки по Киеву: можно совместить посещение музея с прогулкой по историческому району города и составить собственный культурный маршрут на один из бесплатных дней.