Безкоштовний вхід у музеї Києва: куди можна потрапити без квитка

У Києві в жовтні 2026 року відвідувачі зможуть безкоштовно побувати в низці міських музеїв. Спеціальні дні безоплатного входу заплановані на другу половину місяця.

Як повідомляє Wave RBC.UA, про перелік музеїв та дати безкоштовного відвідування повідомила київський гід Оксана Пурик.

Коли можна безкоштовно відвідати музеї Києва

15 жовтня, четвер

Безкоштовно можна буде потрапити до Музею видатних діячів української культури.

25 жовтня, неділя

У цей день безкоштовний вхід діятиме в:

Музеї Максима Рильського;

Музеї-квартирі Павла Тичини;

Музеї книги і друкарства України.

26 жовтня, понеділок

Безоплатно відвідати можна:

Меморіальний музей-квартиру В. С. Косенка;

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України.

27 жовтня, вівторок

До переліку увійшли:

Національний музей історії України у Другій світовій війні;

Музей Марії Заньковецької.

28 жовтня, середа

Безкоштовний вхід передбачений у:

Національному музеї літератури України;

Скарбниці Музею історії України;

Національному музеї декоративного мистецтва України;

Музеї історії туалету.

29 жовтня, четвер

Цього дня список найбільший. Безкоштовно можна буде відвідати:

Музей Києва;

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського;

Садибу на Кудрявці;

Музей Булгакова;

Музей Шолом-Алейхема;

Музей української діаспори;

Музей шістдесятництва;

Національний музей Тараса Шевченка - з 10:00 до 12:00;

Будинок-музей Тараса Шевченка в Києві - з 10:00 до 12:00;

Музей "Хата на Пріорці" - з 10:00 до 12:00.

30 жовтня, п’ятниця

Завершать жовтневу програму:

Музей Гетьманства;

Музей Івана Гончара.

Що варто врахувати

Безкоштовні дні можуть стати нагодою не лише заощадити на квитках, а й по-новому відкрити для себе київські музеї. У жовтневому переліку є як великі національні музеї, так і камерні меморіальні квартири та музейні садиби.

Водночас варто врахувати, що безкоштовний вхід не обов’язково означає відсутність черг, особливо у вихідні. Тому, якщо плануєте відвідати кілька локацій, краще заздалегідь перевірити графік роботи, умови входу та можливість попередньої реєстрації на офіційних сторінках музеїв.

Це також хороший варіант для осінньої прогулянки Києвом: можна поєднати відвідування музею з прогулянкою історичним районом міста та скласти власний культурний маршрут на один із безкоштовних днів.