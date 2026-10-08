Безкоштовний вхід у музеї Києва: куди можна потрапити без квитка

У жовтні низка музеїв Києва проведе безкоштовні дні для відвідувачів
У Києві в жовтні 2026 року відвідувачі зможуть безкоштовно побувати в низці міських музеїв. Спеціальні дні безоплатного входу заплановані на другу половину місяця.
Як повідомляє Wave RBC.UA, про перелік музеїв та дати безкоштовного відвідування повідомила київський гід Оксана Пурик.
15 жовтня, четвер
Безкоштовно можна буде потрапити до Музею видатних діячів української культури.
25 жовтня, неділя
У цей день безкоштовний вхід діятиме в:
26 жовтня, понеділок
Безоплатно відвідати можна:
27 жовтня, вівторок
До переліку увійшли:
28 жовтня, середа
Безкоштовний вхід передбачений у:
29 жовтня, четвер
Цього дня список найбільший. Безкоштовно можна буде відвідати:
30 жовтня, п’ятниця
Завершать жовтневу програму:
Безкоштовні дні можуть стати нагодою не лише заощадити на квитках, а й по-новому відкрити для себе київські музеї. У жовтневому переліку є як великі національні музеї, так і камерні меморіальні квартири та музейні садиби.
Водночас варто врахувати, що безкоштовний вхід не обов’язково означає відсутність черг, особливо у вихідні. Тому, якщо плануєте відвідати кілька локацій, краще заздалегідь перевірити графік роботи, умови входу та можливість попередньої реєстрації на офіційних сторінках музеїв.
Це також хороший варіант для осінньої прогулянки Києвом: можна поєднати відвідування музею з прогулянкою історичним районом міста та скласти власний культурний маршрут на один із безкоштовних днів.