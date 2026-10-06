13 часов неопубликованного архива: об убийстве Ирины Фарион снимают true crime-фильм

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на команду проекта.

О чем будет фильм "Її три дієслова"

Авторы будут исследовать обстоятельства убийства Ирины Фарион, ход судебного процесса, цифровые следы в деле и роль языка в формировании умысла. Проект стал одним из победителей государственного конкурса "Тысячевесна".

Часть материалов для будущей ленты была снята еще в 2022 году, при жизни языковеда.

Тогда Юрий Движон провел с ней шесть съемочных дней, работая над короткометражным фильмом "Дева украинского национализма".

В общей сложности команда имеет около 13 часов интервью и наблюдений за Ириной Фарион и ее семьей. Большинство этих записей раньше не обнародовали.

"В 2022 году я провел с Ириной Фарион шесть съемочных дней. После ее убийства понял, что не могу просто оставить эти материалы лежать на дисках, ведь они приобрели совсем другое значение. Я начал по-новому их просматривать и работать с ними уже как с частью большей истории - будущего фильма о том, что сорежиссер и сопродюсер фильма Юрий Движон.

Об убийстве Ирины Фарион снимают фильм (кадры из фильма "Ее три глагола")

Какие события покажут в ленте

После убийства Ирины Фарион в июле 2024 команда продолжила съемки. Новый этап работы начался во время ее похорон во Львове.

С тех пор авторы документируют судебный процесс, работу участников дела и жизнь семьи языковеда после его гибели.

В фильме также покажут кадры захоронения Ирины Фарион и открытие улицы, названной в ее честь.

С помощью этих эпизодов создатели хотят проследить, как после убийства менялось общественное восприятие общественного деятеля.

Об убийстве Ирины Фарион снимают фильм (кадры из фильма "Її три дієслова")

К работе над лентой присоединилась дочь языковеда София Особа. По ее словам, фильм должен не только реконструировать обстоятельства преступления, но и помочь понять фигуру Ирины Фарион и причины, по которым она могла стать мишенью.

"Ирина Фарион была националисткой и всегда откровенно об этом говорила. Она говорила: "Я временная, а идея, которую я исповедую, - вечна". Для меня важно, чтобы после этого фильма люди поняли не только, как произошло убийство, но и почему Ирина Фарион стала мишенью", - отметила София Особа.

Лингвистический детектив

Карина Пустовалова присоединилась к команде в ходе судебных заседаний. Работа с материалами дела подтолкнула авторов к особой форме повествования, где ключевое значение будут иметь слова, их подтексты и цифровые следы.

"Для меня было важно найти оптику, которая не сводила бы эту историю к криминальной хронике. Во время ресерча я заметила, как адвокат Наталья смотрит на дело: через слова, их значения и подтексты. И тогда поняла, что именно речь может стать формой этого фильма. Так родился лингвистический детектив, в котором слова не просто описывают. намерения к действию", - объяснила сценарист и сорежиссер Карина Пустовалова.

Об убийстве Ирины Фарион снимают фильм (кадры из фильма "Її три дієслова")

Основной блок съемок судебного процесса уже завершен. Команда продолжает работу с архивами и планирует провести новые съемки.

Дату премьеры документального фильма "Її три дієслова" объявят позже.