13 годин неопублікованого архіву: про вбивство Ірини Фаріон знімають true crime-фільм

В Україні розпочалися зйомки повнометражного документального true crime-фільму "Її три дієслова", присвяченого вбивству мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на команду проєкту.

Про що буде фільм "Її три дієслова"

Автори досліджуватимуть обставини вбивства Ірини Фаріон, перебіг судового процесу, цифрові сліди у справі та роль мови у формуванні наміру. Проєкт став одним із переможців державного конкурсу "Тисячовесна".

Частину матеріалів для майбутньої стрічки зняли ще 2022 року, за життя мовознавиці.

Тоді Юрій Двіжон провів із нею шість знімальних днів, працюючи над короткометражним фільмом "Діва українського націоналізму".

Загалом команда має близько 13 годин інтерв’ю та спостережень за Іриною Фаріон і її родиною. Більшість цих записів раніше не оприлюднювали.

"У 2022 році я провів з Іриною Фаріон шість знімальних днів. Після її вбивства зрозумів, що не можу просто залишити ці матеріали лежати на дисках, адже вони набули зовсім іншого значення. Я почав по-новому їх переглядати й працювати з ними вже як із частиною більшої історії - майбутнього фільму про те, що сталося з Іриною і що відбувалося після її смерті", - розповів співрежисер і співпродюсер фільму Юрій Двіжон.

Про вбивство Ірини Фаріон знімають фільм (кадри з фільму "Її три дієслова")

Які події покажуть у стрічці

Після вбивства Ірини Фаріон у липні 2024 року команда продовжила зйомки. Новий етап роботи розпочався під час її похорону у Львові.

Відтоді автори документують судовий процес, роботу учасників справи та життя родини мовознавиці після її загибелі.

У фільмі також покажуть кадри поховання Ірини Фаріон і відкриття вулиці, названої на її честь.

За допомогою цих епізодів творці хочуть простежити, як після вбивства змінювалося суспільне сприйняття громадської діячки.

Про вбивство Ірини Фаріон знімають фільм (кадри з фільму "Її три дієслова")

До роботи над стрічкою долучилася донька мовознавиці Софія Особа. За її словами, фільм має не лише реконструювати обставини злочину, а й допомогти зрозуміти постать Ірини Фаріон та причини, через які вона могла стати мішенню.

"Ірина Фаріон була націоналісткою і завжди відкрито про це говорила. Вона казала: "Я тимчасова, а ідея, яку я сповідую, - вічна". Для мене важливо, щоб після цього фільму люди зрозуміли не лише, як сталося вбивство, а й чому Ірина Фаріон стала мішенню", - зазначила Софія Особа.

Лінгвістичний детектив

Каріна Пустовалова приєдналася до команди під час судових засідань. Робота з матеріалами справи підштовхнула авторів до особливої форми оповіді, у якій ключове значення матимуть слова, їхні підтексти та цифрові сліди.

"Для мене було важливо знайти оптику, яка не зводила б цю історію до кримінальної хроніки. Під час ресерчу я помітила, як адвокатка Наталя дивиться на справу: через слова, їхні значення та підтексти. І тоді зрозуміла, що саме мова може стати формою цього фільму. Так народився лінгвістичний детектив, у якому слова не просто описують події, вони допомагають простежити шлях від думки до наміру, а від наміру до дії", - пояснила сценаристка та співрежисерка Каріна Пустовалова.

Про вбивство Ірини Фаріон знімають фільм (кадри з фільму "Її три дієслова")

Основний блок зйомок судового процесу вже завершено. Команда продовжує працювати з архівами та планує провести нові зйомки.

Дату прем’єри документального фільму "Її три дієслова" оголосять пізніше.