Вітаміни vs харчування: коли можна обійтися без добавок

Нутриціологія розповіла, які нутрієнти можна отримати з їжі
Зараз все більше нутриціологів, лікарів та експертів з харчування розповідають про важливість корисної їжі, насиченої вітамінами, нутрієнтами, корисними жирами. Адже багато чого можна отримати з повсякденної їжі, якщо харчуватись правильно і формувати різноманітні тарілки.
Wave RBC.UA поговорив з сертифікованою нутриціологинею Дариною Леоновою про БАДи та вітаміни: коли вони необхідні, які потреби організму можна закрити самостійно, а що можна отримати з їжі.
Мій базовий підхід — food first, тобто максимально закривати потреби організму повноцінним і різноманітним харчуванням, адже більшість необхідних нутрієнтів ми можемо отримати з їжі, навіть коли маркетинг каже нам протилежне.
Щодо добавок, як консультантка з харчування, я маю незмінну позицію: вони мають сенс лише тоді, коли для них є конкретна потреба конкретної людини: підтверджений дефіцит, особливості раціону, певний фізіологічний стан чи інші показання і, звичайно, медична оцінка та призначення лікаря.
Найбільша проблема БАДів у тому, що більшість з них на ринку не мають переконливо доведеної ефективності, а контроль їхньої якості та складу часто є менш суворим, ніж для лікарських засобів. Простими словами: їх ключова різниця з ліками полягає у відсутності потреби перед виходом на ринок доводити клінічну ефективність так, як це роблять для лікарських препаратів. Тобто наявність добавки у продажу, гарна реклама та дослідження, спонсороване виробниками ≠ доказ того, що вона дає заявлений оздоровчий ефект.
Звісно, є добавки з хорошою доказовою базою, які справді можуть бути корисними а інколи і необхідними. Але «корисно» не означає «потрібно всім».
Дарина Леонова (фото надане авторкою)
Тут важливо розуміти й професійні межі: нутриціолог не ставить діагнози та не лікує дефіцитні стани. Якщо є підозра на дефіцит, необхідні обстеження та їхню інтерпретацію має проводити лікар, який за потреби визначить препарат, дозування і тривалість прийому.
Тому якщо нутриціолог після фрази «я постійно втомлююся» радить вам купити залізо — я б радила тікати від такого спеціаліста якнайшвидше. Не раджу також займатись самолікуванням, адже безконтрольний прийом деяких добавок може мати негативні наслідки.
Мені загалом не дуже близька ідея пити великий набір БАДів «про всяк випадок». Часто те, що продається нам у баночках, цілком реально отримати з раціону.
Наприклад, Омега-3, яку я теж колись пила через брак знань – не обов’язково має бути в капсулах: EPA та DHA ми можемо отримувати з жирної риби (скумбрія, оселедець, червона риба), споживаючи її принаймні декілька разів на тиждень. Потреба в окремій добавці омега-3 виникає тоді, коли людина не отримує її з їжі.
Магній ми чудово можемо отримати з горіхів, насіння, бобових, цільнозернових продуктів та зелених листових овочів. Приблизно 30 г гарбузового насіння уже дадуть близько 150 мг магнію (при добовій нормі …)
Те саме стосується багатьох вітамінів групи B та заліза. B12 природно міститься переважно у продуктах тваринного походження, тому окрема увага до нього потрібна радше людям на веганському раціоні. Гемове залізо (те, засвоюється організмом найкраще) можна отримувати з субпродуктів, червоного м’яса, птиці, морепродуктів. Негемове залізо можна отримати з бобових, сочевиці, шпинату, броколі.
Багато нутрієнтів можна отримати з їжі (фото: Getty Images)
Тут варто також розуміти: при наявній залізодефецитній анемії однією їжею феритин не підняти і тут точно потрібна оцінка лікаря, який призначить добавку у необхідному дозуванні. Та що я точно не радила б робити – це приймати препарати заліза просто «для профілактики», бо це препарат, для якого мають бути показання.
Окрема історія — вітамін D, тому що з їжі його справді отримати складніше. Природних харчових джерел небагато: насамперед це жирна риба — лосось, форель, скумбрія; менші кількості містять яєчні жовтки, печінка. Водночас сьогодні наука вже значно стриманіше ставиться до ідеї, що всім потрібно постійно приймати високі дози вітаміну D і регулярно контролювати його рівень у крові. Рекомендації Endocrine Society 2024 року зазначають, що здоровим дорослим до 75 років не рекомендується рутинно приймати вітамін D у дозах, вищих за рекомендоване добове споживання, лише з метою профілактики захворювань, і так само немає необхідності рутинно перевіряти 25(OH)D у всіх здорових людей.
Особисто з добавок я приймаю вітамін D у профілактичному дозування та креатин. Креатин — це не лише про мʼязи та спортивні результати. Він бере участь в енергетичному обміні мозку та нервової системи і ж найбільш дослідженою добавкою з високою доказовістю.
Сьогодні його досліджують у контексті когнітивних функцій, психічного здоров’я, здорового старіння та збереження м’язової маси. І результати він показує дуже гарні.
Загалом я розділяю нутрієнти, які ми можемо й маємо отримувати з повноцінного раціону, і добавки, застосування яких має конкретну мету.
Тому моя позиція проста: БАДи можуть бути корисним інструментом, але вони не повинні ставати заміною різноманітного харчування. Я б починала не з питання «які добавки мені купити?», а з питання «чого мені реально не вистачає і чи можу я отримати це з їжі?». А вже потім — за потреби — додавала конкретний нутрієнт, і дуже важливо: під наглядом свого лікаря.
Повірте, більшість з того, що нам так гарно пропонує маркетинг – можна покласти на тарілку, а користі отримати куди більше!