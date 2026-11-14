Нудить від дивану та серіалів? Як насправді відпочивати, коли ви виснажені і сили закінчилися

Психологиня пояснила, як насправді треба відновлювати сили в умовах постійного стресу без диванів та серіалів
Коли людина виснажена, перша порада зазвичай звучить очевидно - потрібно просто відпочити. Проте буває, що ви лягаєте на диван, вмикаєте серіал, а через дві години почуваєтеся ще гірше.
Про те, які способи нестандартного відпочинку підійдуть тривожним людям, а також тим, хто перебуває у стані сильного виснаження чи депресії, і як правильно відновлюватися в екстремальних умовах, в ексклюзивному коментарі для Wave RBC.ua розповіла магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.
Дожили до суботи, напланували купу справ, але все, на що залишається сили – це лягти на диван, дивитися серіал і загорнутися у ковдру. І ви собі кажете - я відпочиваю. Але насправді це не так.
За словами психолога, в умовах тривалого стресу звичний відпочинок працює дещо інакше. Людина може фізично нічого не робити, але її мозок продовжує безперервно працювати: аналізувати новини, прогнозувати небезпеку, прокручувати розмови, рахувати гроші, думати про дітей і майбутнє.
"Тому іноді нам потрібен не спокій, а перемикання", - пояснює фахівчиня.
Тривожній людині може бути вкрай складно просто "розслабитися". Натомість у таких випадках добре працює діяльність, яка достатньо захоплює увагу. Це можуть бути:
"Мозок отримує конкретне завдання і хоча б на деякий час перестає нескінченно сканувати майбутнє", - зазначає Наталія Гаріна.
Другий ефективний варіант відновлення - це контрольоване фізичне навантаження. Швидка ходьба, велосипед, плавання, тренування або похід у гори можуть виявитися значно відновлювальнішими за цілий день у ліжку.
Це працює особливо добре тоді, коли всередині накопичилося багато напруження, яке складно "вимкнути" лише силою думки.
Ще один часто недооцінений вид відпочинку - зміна середовища. Для цього зовсім не обов'язково їхати у повноцінну відпустку.
"Інший маршрут додому, прогулянка в незнайомому районі, день біля води, поїздка в сусіднє місто чи кілька годин у лісі дають мозку нові стимули і допомагають вийти з одноманітного циклу "робота - новини - тривога - сон", - каже експертка.
Для виснаженої людини надзвичайно корисним може стати "відпочинок від рішень". Суть у тому, щоб на кілька годин (або навіть днів) повністю відмовитися від необхідності щось планувати, вибирати чи відповідати всім одразу.
Варто заздалегідь вирішити, що ви будете їсти, куди підете і що робитимете, максимально зменшивши кількість побутових виборів.
Іноді найкращим способом перезавантажитися стає соціальний відпочинок. Проте йдеться не про велику галасливу компанію, де потрібно підтримувати розмову і бути веселим, а про одну близьку людину, поруч із якою не треба нічого доводити.
Водночас при наявності депресії дуже важливо чітко розрізняти здоровий відпочинок та ізоляцію.
"Бажання лежати, уникати людей і нічого не робити може бути не способом відновлення, а симптомом стану. Якщо пригніченість, втрата інтересу, порушення сну, сильна втома чи відчуття безнадії тривають тижнями та заважають повсякденному життю, варто звернутися по професійну допомогу", - наголошує психологиня.
У складних умовах хороший відпочинок - це зовсім не обов'язково "нічого не робити". Наталія Гаріна радить запитати себе не "як мені відпочити?", а "від чого саме я втомився?":
"Відновлення починається не з дивана. Воно починається з розуміння, якого саме ресурсу зараз бракує вашій психіці", - підсумовує Наталія Гаріна.