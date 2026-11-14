Тошнит от дивана и сериалов? Как на самом деле отдыхать, когда вы истощены и силы закончились

Психолог объяснила, как действительно нужно восстанавливать силы в условиях постоянного стресса без диванов и сериалов
Когда человек вымотан, первый совет обычно звучит очевидно - нужно просто отдохнуть. Однако бывает, что вы ложитесь на диван, включаете сериал, а через два часа чувствуете себя еще хуже.
О том, какие способы нестандартного отдыха подойдут тревожным людям, а также находящимся в состоянии сильного истощения или депрессии и как правильно восстанавливаться в экстремальных условиях, в эксклюзивном комментарии для Wave RBC.ua рассказала магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина.
Дожили до субботы, напланировали кучу дел, но все, на что остается силы - это лечь на диван, смотреть сериал и завернуться в одеяло. И вы себе говорите - я отдыхаю. Но на самом деле это не так.
По словам психолога, в условиях продолжительного стресса привычный отдых работает несколько иначе. Человек может физически ничего не делать, но его мозг продолжает непрерывно работать: анализировать новости, прогнозировать опасность, прокручивать разговоры, считать деньги, думать о детях и будущем.
"Поэтому иногда нам нужно не покой, а переключение", - объясняет специалист.
Тревожному человеку может быть крайне сложно просто "расслабиться". В таких случаях хорошо работает деятельность, которая достаточно захватывает внимание. Это могут быть:
"Мозг получает конкретную задачу и хотя бы на время перестает бесконечно сканировать будущее", - отмечает Наталья Гарина.
Второй эффективный вариант восстановления - это контролируемая физическая нагрузка. Быстрая ходьба, велосипед, плавание, тренировка или поход в горы могут оказаться значительно восстановительнее целого дня в постели.
Это работает особенно хорошо тогда, когда внутри накопилось много напряжения, которое сложно "выключить" только силой мысли.
Еще один часто недооцененный вид отдыха - изменение среды. Для этого совсем не обязательно уезжать в полноценный отпуск.
"Другой маршрут домой, прогулка в незнакомом районе, день у воды, поездка в соседний город или несколько часов в лесу дают мозгу новые стимулы и помогают выйти из однообразного цикла" работа - новости - тревога - сон", - говорит эксперт.
Для истощенного человека очень полезным может стать "отдых от решений". Суть состоит в том, чтобы на несколько часов (или даже дней) полностью отказаться от необходимости что-либо планировать, выбирать или отвечать всем сразу.
Следует заранее решить, что вы будете есть, куда пойдете и что будете делать, максимально уменьшив количество бытовых выборов.
Иногда лучшим способом перезагрузиться становится социальный отдых. Однако речь идет не о большой шумной компании, где нужно поддерживать разговор и быть веселым, а об одном близком человеке, рядом с которым не нужно ничего доказывать.
При наличии депрессии очень важно четко различать здоровый отдых и изоляцию.
"Желание лежать, избегать людей и ничего не делать может быть не способом восстановления, а симптомом состояния. Если подавленность, потеря интереса, нарушение сна, сильная усталость или чувство безнадежности продолжаются неделями и мешают повседневной жизни, следует обратиться за профессиональной помощью", - отмечает психолог.
В сложных условиях хороший отдых - это совсем не обязательно "ничего не делать". Наталья Гарина советует спросить себя не "как мне отдохнуть?", а "от чего именно я устал?":
"Восстановление начинается не с дивана. Оно начинается с понимания, какого именно ресурса сейчас не хватает вашей психике", - подытоживает Наталья Гарина.