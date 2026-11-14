Тошнит от дивана и сериалов? Как на самом деле отдыхать, когда вы истощены и силы закончились

Когда человек вымотан, первый совет обычно звучит очевидно - нужно просто отдохнуть. Однако бывает, что вы ложитесь на диван, включаете сериал, а через два часа чувствуете себя еще хуже.

О том, какие способы нестандартного отдыха подойдут тревожным людям, а также находящимся в состоянии сильного истощения или депрессии и как правильно восстанавливаться в экстремальных условиях, в эксклюзивном комментарии для Wave RBC.ua рассказала магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина.

Дожили до субботы, напланировали кучу дел, но все, на что остается силы - это лечь на диван, смотреть сериал и завернуться в одеяло. И вы себе говорите - я отдыхаю. Но на самом деле это не так.

По словам психолога, в условиях продолжительного стресса привычный отдых работает несколько иначе. Человек может физически ничего не делать, но его мозг продолжает непрерывно работать: анализировать новости, прогнозировать опасность, прокручивать разговоры, считать деньги, думать о детях и будущем.

"Поэтому иногда нам нужно не покой, а переключение", - объясняет специалист.

Деятельность, которая захватывает внимание

Тревожному человеку может быть крайне сложно просто "расслабиться". В таких случаях хорошо работает деятельность, которая достаточно захватывает внимание. Это могут быть:

пазлы или настольные игры

рисование или гончарство

садоводство

приготовление нового блюда

танцы или фотографирование

"Мозг получает конкретную задачу и хотя бы на время перестает бесконечно сканировать будущее", - отмечает Наталья Гарина.

Контролируемая физическая нагрузка

Второй эффективный вариант восстановления - это контролируемая физическая нагрузка. Быстрая ходьба, велосипед, плавание, тренировка или поход в горы могут оказаться значительно восстановительнее целого дня в постели.

Это работает особенно хорошо тогда, когда внутри накопилось много напряжения, которое сложно "выключить" только силой мысли.

Чтобы правильно отдыхать - поймите, от чего вы устали (фото: Freepik)

Изменение среды

Еще один часто недооцененный вид отдыха - изменение среды. Для этого совсем не обязательно уезжать в полноценный отпуск.

"Другой маршрут домой, прогулка в незнакомом районе, день у воды, поездка в соседний город или несколько часов в лесу дают мозгу новые стимулы и помогают выйти из однообразного цикла" работа - новости - тревога - сон", - говорит эксперт.

Отдых от решений

Для истощенного человека очень полезным может стать "отдых от решений". Суть состоит в том, чтобы на несколько часов (или даже дней) полностью отказаться от необходимости что-либо планировать, выбирать или отвечать всем сразу.

Следует заранее решить, что вы будете есть, куда пойдете и что будете делать, максимально уменьшив количество бытовых выборов.

Тихий социальный контакт

Иногда лучшим способом перезагрузиться становится социальный отдых. Однако речь идет не о большой шумной компании, где нужно поддерживать разговор и быть веселым, а об одном близком человеке, рядом с которым не нужно ничего доказывать.

Как не перепутать отдых с депрессией

При наличии депрессии очень важно четко различать здоровый отдых и изоляцию.

"Желание лежать, избегать людей и ничего не делать может быть не способом восстановления, а симптомом состояния. Если подавленность, потеря интереса, нарушение сна, сильная усталость или чувство безнадежности продолжаются неделями и мешают повседневной жизни, следует обратиться за профессиональной помощью", - отмечает психолог.

Восстановить силы и снять напряжение можно даже за один день (фото: Getty Images)

Главное правило восстановления в сложные времена

В сложных условиях хороший отдых - это совсем не обязательно "ничего не делать". Наталья Гарина советует спросить себя не "как мне отдохнуть?", а "от чего именно я устал?":

от людей - побудьте в одиночестве

- побудьте в одиночестве от одиночества - ищите контакта

- ищите контакта от мыслей - займите тело

- займите тело от рутины - ищите новые впечатления

- ищите новые впечатления от ответственности - позвольте себе хотя бы несколько часов ничего не решать

"Восстановление начинается не с дивана. Оно начинается с понимания, какого именно ресурса сейчас не хватает вашей психике", - подытоживает Наталья Гарина.