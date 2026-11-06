Інсульт "помолодшав": лікар пояснила, чому люди у 30 років не застраховані від хвороби

Інсульт не завжди має очевидні симптоми й не є виключно хворобою людей старшого віку. Іноді його першою ознакою стає раптове порушення мовлення, оніміння кінцівок або проблеми із зором. В умовах війни, постійного стресу та фізичного виснаження особливо важливо не ігнорувати такі прояви й контролювати фактори ризику.

Про те, чому інсульт може виникати в молодому віці, розповіла для Wave RBC.UA Наталія Овсяннікова , лікарка-неврологиня та завідувачка неврологічного відділення стаціонару медичної мережі "Добробут".

Інсульт у молодому віці: історія 34-річного військового

До лікарні потрапив 34-річний військовослужбовець, який раптово втратив здатність говорити. Він намагався вимовляти слова, але замість зрозумілої мови видавав лише нерозбірливі звуки.

При цьому рухливість рук і ніг та м'язова сила залишалися збереженими.

Спочатку порушення мовлення пов'язали з сильним стресом. Однак детальне обстеження показало, що причиною став ішемічний інсульт.

Серед факторів, які могли вплинути на стан чоловіка, лікарка називає артеріальну гіпертензію. Крім того, під час попередніх тижнів перебування на бойовому завданні військовий не завжди мав можливість вчасно приймати призначені препарати та пити достатньо води.

Після лікування стан пацієнта поступово покращувався. За кілька місяців помітних наслідків перенесеного інсульту вже не залишилося.

Овсяннікова Наталія

Чи справді інсульт "помолодшав"

За даними Всесвітньої організації боротьби з інсультом (WSO) за 2025 рік, у світі щороку реєструють близько 12 мільйонів випадків цього захворювання. Це приблизно 23 інсульти щохвилини.

Водночас близько 53% випадків припадають на людей молодших за 70 років, а приблизно 15% - на вікову групу від 15 до 49 років.

В Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я за 2022 рік, інсульт щороку переносять понад 100 тисяч людей. Приблизно третина з них - молодші за 65 років.

Водночас досвід медичної мережі "Добробут" демонструє, що захворювання трапляється і серед відносно молодих пацієнтів. За останні три місяці там лікували 28 людей з ішемічним інсультом. П'ятеро з них були молодшими за 60 років - майже 18% від загальної кількості.

Огляд у лікаря (фото: magnific.com)

Небезпека полягає в тому, що ці захворювання можуть тривалий час розвиватися майже непомітно. Людина продовжує працювати, займатися звичними справами й почуватися добре, не підозрюючи, що її судини та серцево-судинна система вже потребують уваги.

Випадки з практики

Лікарка наводить ще один випадок із практики. В однієї з пацієнток з'явилося оніміння руки, яке поступово поширилося до плеча, а також частково заніміла нога.

Симптоми не здавалися їй достатньо серйозними, щоб негайно звернутися по допомогу. Проте через підвищений артеріальний тиск жінка все ж записалася на прийом.

Обстеження виявило крововилив у мозок. Пацієнтку госпіталізували та надали необхідну допомогу. На щастя, ситуація завершилася добре.

Частина факторів ризику не залежить від людини - наприклад, вік і спадковість. Однак на інші можна впливати. Серед них:

куріння

недостатня фізична активність

надмірна вага

підвищений артеріальний тиск

високий рівень цукру та холестерину в крові

порушення серцевого ритму

надмірне вживання алкоголю

Чому інсульт "помолодшав" (фото: magnific.com)

Вплив куріння

Куріння негативно впливає на судини та сприяє підвищенню згортання крові. Алкоголь, своєю чергою, може провокувати стрибки артеріального тиску, порушення серцевого ритму й негативно позначатися на сні та обміні речовин.

Тому лікарка радить не сприймати келих вина як засіб профілактики серцево-судинних захворювань. Доведеної користі алкоголю для запобігання інсульту немає.

Як війна впливає на ризик інсульту

Постійні повітряні тривоги, порушення сну, психологічне напруження, фізичне виснаження та нерегулярне харчування стали частиною повсякденності багатьох українців.

Не варто стверджувати, що сам по собі стрес обов'язково спричиняє інсульт. Однак тривале перебування в напруженому стані може погіршувати ситуацію з уже наявними факторами ризику.

Зокрема, хронічний стрес здатен сприяти підвищенню артеріального тиску, порушувати сон і впливати на поведінкові звички. Деякі люди починають більше курити, частіше вживати алкоголь або нехтувати фізичною активністю.

Ще одна проблема - відкладені візити до лікарів. Коли людина постійно зайнята роботою, волонтерством чи іншими нагальними справами, профілактичні обстеження часто відходять на другий план.

Огляд у лікаря (фото: magnific.com)

Лікарка радить періодично вимірювати артеріальний тиск, стежити за вагою та фізичною активністю, а за наявності серцево-судинних захворювань у родині обговорити з фахівцем індивідуальний план профілактики.

Як розпізнати інсульт: основні симптоми

Щоб не пропустити небезпечний стан, медики використовують алгоритм BE-FAST. Він допомагає запам'ятати основні симптоми, які можуть свідчити про інсульт:

B - Balance (рівновага): раптове порушення координації, запаморочення або втрата рівноваги

(рівновага): раптове порушення координації, запаморочення або втрата рівноваги E - Eyes (очі): різке погіршення зору, двоїння або випадіння частини поля зору

(очі): різке погіршення зору, двоїння або випадіння частини поля зору F - Face (обличчя): асиметрія обличчя, опущення кутика рота

(обличчя): асиметрія обличчя, опущення кутика рота A - Arms (руки): слабкість або оніміння руки, неможливість підняти чи втримати її

(руки): слабкість або оніміння руки, неможливість підняти чи втримати її S - Speech (мовлення): людина не може говорити, вимовляє слова нерозбірливо або не розуміє звернену до неї мову

(мовлення): людина не може говорити, вимовляє слова нерозбірливо або не розуміє звернену до неї мову T - Time (час): необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу

Важливо не чекати появи всіх симптомів одночасно. Навіть одна раптова ознака може бути приводом для невідкладного звернення по допомогу.

У жінки погане самопочуття (фото: magnific)

Чому під час інсульту важлива кожна хвилина

Ішемічний інсульт виникає через закупорення судини тромбом, унаслідок чого порушується кровопостачання частини мозку. У таких випадках лікарі можуть застосовувати два основні методи лікування.

Перший - тромболізис, тобто введення спеціальних препаратів, які допомагають розчинити тромб і відновити кровотік. За відповідних медичних показань його проводять переважно протягом перших 4,5 години від появи симптомів.

Другий метод - механічна тромбектомія. Під час цієї процедури лікарі за допомогою спеціального інструмента видаляють тромб безпосередньо із судини.

У певних пацієнтів втручання може бути ефективним навіть протягом 24 годин від початку інсульту. Рішення залежить від результатів обстежень і клінічної ситуації.

Чи можна повністю вберегтися після інсульту

Після стабілізації стану пацієнта починається реабілітація. Її за можливості розпочинають якомога раніше - щойно це дозволяє медичний стан людини.

Спочатку відновлення може передбачати нескладні вправи та безпечну активізацію безпосередньо в ліжку. Надалі програму поступово розширюють відповідно до можливостей пацієнта.

Тривалість і результати реабілітації залежать від багатьох чинників: ділянки мозку, яка постраждала, масштабу ураження, швидкості надання медичної допомоги, супутніх захворювань і регулярності занять.