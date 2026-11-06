Инсульт "помолодел": врач объяснила, почему люди в 30 лет не застрахованы от болезни

Повышенное давление, курение, недосыпание и хронический стресс могут влиять на риск инсульта.
Инсульт не всегда имеет очевидные симптомы и не является исключительно болезнью старшего возраста. Иногда его первым признаком становится внезапное нарушение речи, онемение конечностей или проблемы со зрением. В условиях войны, постоянного стресса и физического истощения особенно важно не игнорировать такие проявления и контролировать факторы риска.
О том, почему инсульт может возникать в молодом возрасте, рассказала для Wave RBC.UA Наталья Овсянникова, врач-неврологиня и заведующая неврологическим отделением стационара медицинской сети "Добробут".
В больницу попал 34-летний военнослужащий, внезапно потерявший способность говорить. Он пытался произносить слова, но вместо понятного языка издавал только неразборчивые звуки.
При этом подвижность рук и ног и мускульная сила оставались сохраненными.
Сначала нарушение речи связали с сильным стрессом. Однако подробное обследование показало, что причиной стал ишемический инсульт.
Среди факторов, которые могли повлиять на состояние мужчины, врач называет артериальную гипертензию. Кроме того, в предыдущие недели пребывания на боевом задании военный не всегда имел возможность вовремя принимать назначенные препараты и пить достаточно воды.
После лечения состояние пациента постепенно улучшалось. Через несколько месяцев заметных последствий перенесенного инсульта уже не осталось.
По данным Всемирной организации по борьбе с инсультом (WSO) за 2025 год, в мире ежегодно регистрируют около 12 миллионов случаев этого заболевания. Это примерно 23 инсульта поминутно.
В то же время около 53% случаев приходятся на людей младше 70 лет, а примерно 15% - на возрастную группу от 15 до 49 лет.
В Украине, по данным Министерства здравоохранения за 2022 год, инсульт ежегодно переносят более 100 тысяч человек. Приблизительно треть из них - младше 65 лет.
В то же время опыт медицинской сети "Добробут" демонстрирует, что заболевание встречается и среди молодых пациентов. За последние три месяца там лечили 28 человек с ишемическим инсультом. Пятеро из них были моложе 60 лет - почти 18% от общего количества.
Опасность заключается в том, что эти заболевания могут длительно развиваться почти незаметно. Человек продолжает работать, заниматься привычными делами и чувствовать себя хорошо, не подозревая, что его сосуды и сердечно-сосудистая система уже требуют внимания.
Врач приводит еще один случай из практики. У одной из пациенток появилось онемение руки, постепенно распространившееся к плечу, а также частично задела нога.
Симптомы не казались ей достаточно серьезными, чтобы немедленно обратиться за помощью. Однако из-за повышенного артериального давления женщина все же записалась на прием.
Обследование выявило кровоизлияние в мозг. Пациентку госпитализировали и оказали необходимую помощь. К счастью, ситуация завершилась хорошо.
Часть факторов риска не зависит от человека - например, возраст и наследственность. Однако на другие можно воздействовать. Среди них:
Курение отрицательно влияет на сосуды и способствует повышению свертывания крови. Алкоголь, в свою очередь, может провоцировать скачки артериального давления, нарушение сердечного ритма и отрицательно сказываться на сне и обмене веществ.
Поэтому врач советует не воспринимать бокал вина как средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Доказанной пользы алкоголя для предотвращения инсульта нет.
Постоянные воздушные тревоги, нарушение сна, психологическое напряжение, физическое истощение и нерегулярное питание стали частью повседневности многих украинцев.
Не стоит утверждать, что сам по себе стресс обязательно влечет за собой инсульт. Однако длительное пребывание в напряженном состоянии может усугублять ситуацию с уже имеющимися факторами риска.
В частности, хронический стресс способен способствовать повышению АД, нарушать сон и влиять на поведенческие привычки. Некоторые люди начинают больше курить, чаще употреблять алкоголь или пренебрегать физической активностью.
Еще одна проблема - отложенные визиты к врачам. Когда человек постоянно занят работой, волонтерством или другими неотложными делами, профилактические обследования часто отходят на второй план.
Врач советует периодически измерять артериальное давление, следить за весом и физической активностью, а при наличии сердечно-сосудистых заболеваний в семье обсудить со специалистом индивидуальный план профилактики.
Чтобы не упустить опасное состояние, медики используют алгоритм BE-FAST. Он помогает запомнить основные симптомы, которые могут свидетельствовать об инсульте:
Важно не ожидать появления всех симптомов одновременно. Даже один внезапный признак может являться поводом для неотложного обращения за помощью.
Ишемический инсульт возникает из-за укупорки сосуда тромбом, вследствие чего нарушается кровоснабжение части мозга. В таких случаях врачи могут применять два основных метода лечения.
Первый - тромболизис, то есть введение специальных препаратов, помогающих растворить тромб и восстановить кровоток. По соответствующим медицинским показаниям его проводят преимущественно в течение первых 4,5 часов от появления симптомов.
Второй метод - механическая тромбэктомия. Во время этой процедуры врачи с помощью специального инструмента удаляют тромб прямо из сосуда.
У некоторых пациентов вмешательство может быть эффективным даже в течение 24 часов после начала инсульта. Решение зависит от результатов обследований и клинической ситуации.
После стабилизации состояния пациента начинается реабилитация. Ее по возможности начинают как можно раньше - как только это позволяет медицинское состояние человека.
Сначала восстановление может предусматривать несложные упражнения и безопасную активизацию прямо в постели. В дальнейшем программу постепенно расширяют в соответствии с возможностями пациента.
Продолжительность и результаты реабилитации зависят от многих факторов: участка пострадавшего мозга, масштаба поражения, скорости оказания медицинской помощи, сопутствующих заболеваний и регулярности занятий.