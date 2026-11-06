Инсульт "помолодел": врач объяснила, почему люди в 30 лет не застрахованы от болезни

Инсульт не всегда имеет очевидные симптомы и не является исключительно болезнью старшего возраста. Иногда его первым признаком становится внезапное нарушение речи, онемение конечностей или проблемы со зрением. В условиях войны, постоянного стресса и физического истощения особенно важно не игнорировать такие проявления и контролировать факторы риска.

О том, почему инсульт может возникать в молодом возрасте, рассказала для Wave RBC.UA Наталья Овсянникова , врач-неврологиня и заведующая неврологическим отделением стационара медицинской сети "Добробут".

Инсульт в молодом возрасте: история 34-летнего военного

В больницу попал 34-летний военнослужащий, внезапно потерявший способность говорить. Он пытался произносить слова, но вместо понятного языка издавал только неразборчивые звуки.

При этом подвижность рук и ног и мускульная сила оставались сохраненными.

Сначала нарушение речи связали с сильным стрессом. Однако подробное обследование показало, что причиной стал ишемический инсульт.

Среди факторов, которые могли повлиять на состояние мужчины, врач называет артериальную гипертензию. Кроме того, в предыдущие недели пребывания на боевом задании военный не всегда имел возможность вовремя принимать назначенные препараты и пить достаточно воды.

После лечения состояние пациента постепенно улучшалось. Через несколько месяцев заметных последствий перенесенного инсульта уже не осталось.

Овсянникова Наталья

Действительно ли инсульт "помолодел"

По данным Всемирной организации по борьбе с инсультом (WSO) за 2025 год, в мире ежегодно регистрируют около 12 миллионов случаев этого заболевания. Это примерно 23 инсульта поминутно.

В то же время около 53% случаев приходятся на людей младше 70 лет, а примерно 15% - на возрастную группу от 15 до 49 лет.

В Украине, по данным Министерства здравоохранения за 2022 год, инсульт ежегодно переносят более 100 тысяч человек. Приблизительно треть из них - младше 65 лет.

В то же время опыт медицинской сети "Добробут" демонстрирует, что заболевание встречается и среди молодых пациентов. За последние три месяца там лечили 28 человек с ишемическим инсультом. Пятеро из них были моложе 60 лет - почти 18% от общего количества.

Осмотр у врача (фото: magnific.com)

Опасность заключается в том, что эти заболевания могут длительно развиваться почти незаметно. Человек продолжает работать, заниматься привычными делами и чувствовать себя хорошо, не подозревая, что его сосуды и сердечно-сосудистая система уже требуют внимания.

Случаи из практики

Врач приводит еще один случай из практики. У одной из пациенток появилось онемение руки, постепенно распространившееся к плечу, а также частично задела нога.

Симптомы не казались ей достаточно серьезными, чтобы немедленно обратиться за помощью. Однако из-за повышенного артериального давления женщина все же записалась на прием.

Обследование выявило кровоизлияние в мозг. Пациентку госпитализировали и оказали необходимую помощь. К счастью, ситуация завершилась хорошо.

Часть факторов риска не зависит от человека - например, возраст и наследственность. Однако на другие можно воздействовать. Среди них:

курение

недостаточная физическая активность

избыточный вес

повышенное артериальное давление

высокий уровень сахара и холестерина в крови

нарушение сердечного ритма

чрезмерное употребление алкоголя

Почему инсульт "помолодел" (фото: magnific.com)

Воздействие курения

Курение отрицательно влияет на сосуды и способствует повышению свертывания крови. Алкоголь, в свою очередь, может провоцировать скачки артериального давления, нарушение сердечного ритма и отрицательно сказываться на сне и обмене веществ.

Поэтому врач советует не воспринимать бокал вина как средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Доказанной пользы алкоголя для предотвращения инсульта нет.

Как война влияет на риск инсульта

Постоянные воздушные тревоги, нарушение сна, психологическое напряжение, физическое истощение и нерегулярное питание стали частью повседневности многих украинцев.

Не стоит утверждать, что сам по себе стресс обязательно влечет за собой инсульт. Однако длительное пребывание в напряженном состоянии может усугублять ситуацию с уже имеющимися факторами риска.

В частности, хронический стресс способен способствовать повышению АД, нарушать сон и влиять на поведенческие привычки. Некоторые люди начинают больше курить, чаще употреблять алкоголь или пренебрегать физической активностью.

Еще одна проблема - отложенные визиты к врачам. Когда человек постоянно занят работой, волонтерством или другими неотложными делами, профилактические обследования часто отходят на второй план.

Обзор у врача (фото: magnific.com)

Врач советует периодически измерять артериальное давление, следить за весом и физической активностью, а при наличии сердечно-сосудистых заболеваний в семье обсудить со специалистом индивидуальный план профилактики.

Как распознать инсульт: основные симптомы

Чтобы не упустить опасное состояние, медики используют алгоритм BE-FAST. Он помогает запомнить основные симптомы, которые могут свидетельствовать об инсульте:

B - Balance (равновесие): внезапное нарушение координации, головокружение или потеря равновесия

(равновесие): внезапное нарушение координации, головокружение или потеря равновесия E - Eyes (глаза): резкое ухудшение зрения, двоение или выпадение части поля зрения

(глаза): резкое ухудшение зрения, двоение или выпадение части поля зрения F - Face (лицо): асимметрия лица, опущение угла рта

(лицо): асимметрия лица, опущение угла рта A - Arms (руки): слабость или онемение руки, невозможность поднять или удержать ее

(руки): слабость или онемение руки, невозможность поднять или удержать ее S - Speech (речь): человек не может говорить, произносит слова неразборчиво или не понимает обращенный к нему язык

(речь): человек не может говорить, произносит слова неразборчиво или не понимает обращенный к нему язык T - Time (время): необходимо немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь

Важно не ожидать появления всех симптомов одновременно. Даже один внезапный признак может являться поводом для неотложного обращения за помощью.

У женщины плохое самочувствие (фото: magnific)

Почему во время инсульта важна каждая минута

Ишемический инсульт возникает из-за укупорки сосуда тромбом, вследствие чего нарушается кровоснабжение части мозга. В таких случаях врачи могут применять два основных метода лечения.

Первый - тромболизис, то есть введение специальных препаратов, помогающих растворить тромб и восстановить кровоток. По соответствующим медицинским показаниям его проводят преимущественно в течение первых 4,5 часов от появления симптомов.

Второй метод - механическая тромбэктомия. Во время этой процедуры врачи с помощью специального инструмента удаляют тромб прямо из сосуда.

У некоторых пациентов вмешательство может быть эффективным даже в течение 24 часов после начала инсульта. Решение зависит от результатов обследований и клинической ситуации.

Можно ли полностью уберечься после инсульта

После стабилизации состояния пациента начинается реабилитация. Ее по возможности начинают как можно раньше - как только это позволяет медицинское состояние человека.

Сначала восстановление может предусматривать несложные упражнения и безопасную активизацию прямо в постели. В дальнейшем программу постепенно расширяют в соответствии с возможностями пациента.

Продолжительность и результаты реабилитации зависят от многих факторов: участка пострадавшего мозга, масштаба поражения, скорости оказания медицинской помощи, сопутствующих заболеваний и регулярности занятий.