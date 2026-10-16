У замку Дракули в Румунії відбудеться масштабне святкування Геловіну

Як повідомляє Wave RBC.UA, найдорожчий пакет передбачає приватний захід усередині замку, який триватиме до четвертої ранку.

У Румунії готують масштабне святкування Геловіну в замку Бран, який асоціюють із легендою про графа Дракулу. З 24 жовтня до 1 листопада 2026 року на відвідувачів чекатимуть тематичні екскурсії, моторошні декорації та нічні вечірки.

Як святкуватимуть Геловін у замку Дракули

Програма Halloween 2026 охоплює кілька форматів відвідування. Гостям обіцяють атмосферу готичного жаху з акторами в темних коридорах, спеціальними ефектами та доступом до експозиції, присвяченої тортурам.

Основні події заплановані на 31 жовтня. Для охочих провести ніч у геловінській атмосфері організатори підготували три спеціальні пакети - Blood Moon, Full Moon та Eclipse.

Blood Moon коштує приблизно 175 доларів. До пакета входять нічна екскурсія замком і доступ до вечірки в наметі площею 600 квадратних метрів у Королівському парку. Захід триватиме з 21:00 до 04:00. У програмі - виступи діджеїв, тематичні проєкції, фотозони та конкурс костюмів.

Пакет Full Moon за близько 330 доларів передбачає ті самі розваги, а також святкову багатостравну вечерю.

Найдорожчий варіант - Eclipse за приблизно 650 доларів. Він відкриває доступ до приватної вечірки безпосередньо в замку з 23:00 до 04:00. Для гостей передбачені діджей-сети, фуршет і бар із напоями. Кількість учасників обмежена 100 людьми.

Де розташований замок

Замок Бран розташований у Трансильванії та став популярним туристичним місцем завдяки зв'язку з образом графа Дракули з роману Брема Стокера. Водночас асоціація замку з легендарним вампіром значною мірою ґрунтується на туристичній культурі.