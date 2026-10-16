У замку Дракули в Румунії відбудеться масштабне святкування Геловіну

З 24 жовтня до 1 листопада в замку Дракули проводитимуть геловінські заходи
У Румунії готують масштабне святкування Геловіну в замку Бран, який асоціюють із легендою про графа Дракулу. З 24 жовтня до 1 листопада 2026 року на відвідувачів чекатимуть тематичні екскурсії, моторошні декорації та нічні вечірки.
Як повідомляє Wave RBC.UA, найдорожчий пакет передбачає приватний захід усередині замку, який триватиме до четвертої ранку.
Програма Halloween 2026 охоплює кілька форматів відвідування. Гостям обіцяють атмосферу готичного жаху з акторами в темних коридорах, спеціальними ефектами та доступом до експозиції, присвяченої тортурам.
Основні події заплановані на 31 жовтня. Для охочих провести ніч у геловінській атмосфері організатори підготували три спеціальні пакети - Blood Moon, Full Moon та Eclipse.
Blood Moon коштує приблизно 175 доларів. До пакета входять нічна екскурсія замком і доступ до вечірки в наметі площею 600 квадратних метрів у Королівському парку. Захід триватиме з 21:00 до 04:00. У програмі - виступи діджеїв, тематичні проєкції, фотозони та конкурс костюмів.
Пакет Full Moon за близько 330 доларів передбачає ті самі розваги, а також святкову багатостравну вечерю.
Найдорожчий варіант - Eclipse за приблизно 650 доларів. Він відкриває доступ до приватної вечірки безпосередньо в замку з 23:00 до 04:00. Для гостей передбачені діджей-сети, фуршет і бар із напоями. Кількість учасників обмежена 100 людьми.
Замок Бран розташований у Трансильванії та став популярним туристичним місцем завдяки зв'язку з образом графа Дракули з роману Брема Стокера. Водночас асоціація замку з легендарним вампіром значною мірою ґрунтується на туристичній культурі.