В замке Дракулы в Румынии состоится масштабное празднование Хэллоуина

В Румынии готовят масштабное празднование Хэллоуина в замке Бран, который ассоциируют с легендой о графе Дракуле. С 24 октября по 1 ноября 2026 года посетителей будут ждать тематические экскурсии, жуткие декорации и ночные вечеринки.

Как будут праздновать Хэллоуин в замке Дракулы

Программа Halloween 2026 включает несколько форматов посещения. Гостям обещают атмосферу готического ужаса с актерами в темных коридорах, специальными эффектами и доступом к экспозиции, посвященной пыткам.

Основные события намечены на 31 октября. Для желающих провести ночь в геловинской атмосфере организаторы подготовили три специальных пакета - Blood Moon, Full Moon и Eclipse.

Blood Moon стоит примерно 175 долларов. В пакет входят ночная экскурсия по замку и доступ к вечеринке в палатке площадью 600 квадратных метров в Королевском парке. Мероприятие продлится с 21:00 до 04:00. В программе - выступления диджеев, тематические проекции, фотозоны и конкурс костюмов.

Пакет Full Moon за около 330 долларов предусматривает те же развлечения, а также праздничный многоужинный ужин.

Самый дорогой вариант - Eclipse за примерно 650 долларов. Он открывает доступ к приватной вечеринке непосредственно в замке с 23:00 до 04:00. К услугам гостей диджей-сеты, фуршет и бар с напитками. Количество участников ограничено 100 людьми.

Где расположен замок

Замок Бран расположен в Трансильвании и стал популярным туристическим местом благодаря связи с образом графа Дракулы из романа Брема Стокера. В то же время, ассоциация замка с легендарным вампиром в значительной степени основывается на туристической культуре.