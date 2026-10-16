В замке Дракулы в Румынии состоится масштабное празднование Хэллоуина

С 24 октября по 1 ноября в замке Дракулы будут проводить геловинские мероприятия
В Румынии готовят масштабное празднование Хэллоуина в замке Бран, который ассоциируют с легендой о графе Дракуле. С 24 октября по 1 ноября 2026 года посетителей будут ждать тематические экскурсии, жуткие декорации и ночные вечеринки.
Как сообщает Wave RBC.UA, самый дорогой пакет предусматривает частное мероприятие внутри замка, которое продлится до четырех утра.
Программа Halloween 2026 включает несколько форматов посещения. Гостям обещают атмосферу готического ужаса с актерами в темных коридорах, специальными эффектами и доступом к экспозиции, посвященной пыткам.
Основные события намечены на 31 октября. Для желающих провести ночь в геловинской атмосфере организаторы подготовили три специальных пакета - Blood Moon, Full Moon и Eclipse.
Blood Moon стоит примерно 175 долларов. В пакет входят ночная экскурсия по замку и доступ к вечеринке в палатке площадью 600 квадратных метров в Королевском парке. Мероприятие продлится с 21:00 до 04:00. В программе - выступления диджеев, тематические проекции, фотозоны и конкурс костюмов.
Пакет Full Moon за около 330 долларов предусматривает те же развлечения, а также праздничный многоужинный ужин.
Самый дорогой вариант - Eclipse за примерно 650 долларов. Он открывает доступ к приватной вечеринке непосредственно в замке с 23:00 до 04:00. К услугам гостей диджей-сеты, фуршет и бар с напитками. Количество участников ограничено 100 людьми.
Замок Бран расположен в Трансильвании и стал популярным туристическим местом благодаря связи с образом графа Дракулы из романа Брема Стокера. В то же время, ассоциация замка с легендарным вампиром в значительной степени основывается на туристической культуре.