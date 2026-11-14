Літо 2027: чому варто бронювати відпустку вже зараз та які напрямки обирати

Здавалося б, до літа 2027 року ще далеко, але саме зараз варто починати планувати наступну відпустку. Готелі відкривають продажі, туроператори формують програми, а туристи отримують можливість обирати найкращі варіанти заздалегідь. Деталі - в ексклюзивному матеріалі Наталії Якименко, директорки туристичної агенції "Полечу, куди хочу!" для Wave RBC.UA.

Здавалося б, до літа 2027 року ще далеко, але саме зараз варто починати планувати наступну відпустку. Туристичний сезон стартує задовго до перших літніх днів: готелі відкривають продажі, туроператори формують програми, а туристи отримують можливість обирати найкращі варіанти заздалегідь.

У своїй практиці я бачу, що українці дедалі уважніше ставляться до планування подорожей. Важливо не просто знайти тур за привабливою ціною, а обрати готель, який відповідатиме очікуванням, зручні дати та комфортну логістику. І саме раннє бронювання дає для цього більше можливостей.

Чому варто бронювати заздалегідь

Головна перевага раннього бронювання - широкий вибір. Це особливо актуально для сімей із дітьми, які шукають готелі з аквапарками, дитячими клубами, піщаними пляжами та сімейними номерами. Ближче до сезону найпопулярніші варіанти можуть бути вже недоступними.

Ще один аргумент - фінансова вигода. На початку продажів багато готелів пропонують спеціальні умови: знижки, акційні тарифи або можливість забронювати відпочинок із невеликою передплатою. У деяких програмах перший внесок може становити від 10% вартості туру, а решту можна сплатити безпосередньо перед поїздкою.

Крім того, завчасне планування дозволяє зафіксувати вартість туру відповідно до умов бронювання та розподілити витрати на кілька місяців. Це зручніше, ніж шукати відпочинок в останній момент і сплачувати всю суму безпосередньо перед подорожжю.

Морський відпочинок (фото: Getty Images)

Які напрямки будуть цікавими влітку 2027 року

Серед традиційних фаворитів українських туристів залишатимуться Туреччина та Греція. Водночас варто придивитися й до інших середземноморських напрямків.

Туреччина - універсальний варіант для сімейного відпочинку. Анталійське узбережжя пропонує великий вибір готелів all inclusive, а Кемер, Сіде, Аланія та Белек мають різні формати відпочинку — від спокійного сімейного до активного курортного.

Греція приваблює поєднанням пляжів, гастрономії та екскурсій. Крит підійде тим, хто хоче різноманіття, Родос - поціновувачам історії, Корфу — красивих зелених пейзажів, а Закінтос — мальовничих бухт і бірюзового моря.

Албанія та Чорногорія - цікава альтернатива для тих, хто хоче відкривати нові локації. Албанія приваблює пляжами Іонічного та Адріатичного морів, а Чорногорія — поєднанням гірських краєвидів, затишних містечок і морського відпочинку.

Хорватія та Іспанія підійдуть туристам, які хочуть поєднати пляж із подорожами. Адріатичне узбережжя Хорватії, а також іспанські Майорка, Коста-Дорада та Коста-дель-Соль пропонують різноманітні можливості для літньої відпустки.

Літо біля моря (фото: Getty Images)

Окремо я б радила звернути увагу на Єгипет. Окрім звичних Хургади та Шарм-ель-Шейха, дедалі цікавішим стає Ель-Аламейн - курорт на середземноморському узбережжі країни.

Це зовсім інший Єгипет: світлий пісок, бірюзова вода, сучасні готельні комплекси та атмосфера середземноморського відпочинку. Ель-Аламейн активно розвивається як туристичний центр і може стати одним із цікавих відкриттів для тих, хто вже відпочивав на Червоному морі та хоче спробувати щось нове. Важливо враховувати, що це передусім літній напрямок, орієнтований на пляжний сезон.

Як правильно обирати тур

Раннє бронювання - це не просто можливість придбати тур дешевше. Важливо обрати відпочинок, який відповідатиме вашим потребам.

Перед бронюванням варто визначити пріоритети: для сімей із дітьми це може бути пляж та інфраструктура готелю, для пар - атмосфера й розташування, для компаній друзів - розваги та можливості активного відпочинку.

Сімейний відпочинок (фото: Getty Images)

Також потрібно уважно перевіряти умови передплати, остаточних розрахунків, ануляції та можливих змін у бронюванні. Українським туристам варто заздалегідь враховувати й логістику до аеропортів сусідніх країн, звідки здійснюватимуться вильоти.

Я переконана, що найкращий час для планування літньої відпустки тоді, коли ще є можливість спокійно обирати, порівнювати та знаходити оптимальні пропозиції. Літо 2027 року вже ближче, ніж здається. І якщо ви мрієте про море, саме час перетворити ці мрії на конкретні плани. До того ж, пережити холодну зиму легше з думкою про заплановану відпустку.