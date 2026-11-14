Лето 2027: почему стоит бронировать отпуск уже сейчас и какие направления выбирать

Казалось бы, до лета 2027 еще далеко, но именно сейчас стоит начинать планировать следующий отпуск. Отели открывают продажи, туроператоры формируют программы, а туристы получают возможность выбирать лучшие варианты заранее. Детали – в эксклюзивном материале Натальи Якименко, директора туристического агентства "Полечу, куда хочу!" для Wave RBC.UA.

Казалось бы, до лета 2027 еще далеко, но именно сейчас стоит начинать планировать следующий отпуск. Туристический сезон стартует задолго до первых летних дней: отели открывают продажи, туроператоры формируют программы, а туристы получают возможность выбирать лучшие варианты заранее.

В своей практике я вижу, что украинцы все более внимательно относятся к планированию путешествий. Важно не просто найти тур по привлекательной цене, а выбрать отель, соответствующий ожиданиям, удобные даты и комфортную логистику. И самое раннее бронирование дает для этого больше возможностей.

Почему стоит бронировать заранее

Главное преимущество раннего бронирования – широкий выбор. Это особенно актуально для семей с детьми, которые ищут отели с аквапарками, детскими клубами, песчаными пляжами и семейными номерами. Ближе к сезону самые популярные варианты могут быть уже недоступны.

Еще один аргумент – финансовая выгода. В начале продаж многие гостиницы предлагают специальные условия: скидки, акционные тарифы или возможность забронировать отдых с небольшой подпиской. В некоторых программах первый взнос может составлять от 10% стоимости тура, а остальные можно оплатить непосредственно перед поездкой.

Кроме того, предварительное планирование позволяет зафиксировать стоимость тура в соответствии с условиями бронирования и распределить расходы на несколько месяцев. Это удобнее, чем искать отдых в момент и оплачивать всю сумму непосредственно перед путешествием.

Морской отдых (фото: Getty Images)

Какие направления будут интересны летом 2027 года

Среди традиционных фаворитов украинских туристов останутся Турция и Греция. В то же время следует присмотреться и к другим средиземноморским направлениям.

Турция – универсальный вариант для семейного отдыха. Антальйское побережье предлагает большой выбор отелей all inclusive, а Кемер, Сиде, Алания и Белек имеют разные форматы отдыха – от спокойного семейного до активного курортного.

Греция привлекает сочетание пляжей, гастрономии и экскурсий. Крит подойдет тем, кто хочет разнообразия, Родос – ценителям истории, Корфу – красивых зеленых пейзажей, а Закинтос – живописных бухт и бирюзового моря.

Албания и Черногория – интересная альтернатива для тех, кто хочет открывать новые локации. Албания привлекает пляжами Ионического и Адриатического морей, а Черногория – сочетанием горных пейзажей, уютных городков и морского отдыха.

Хорватия и Испания подойдут туристам, желающим соединить пляж с путешествиями. Адриатическое побережье Хорватии, а также испанские Майорка, Коста-Дорада и Коста-дель-Соль предлагают разнообразные возможности для летнего отпуска.

Лето у моря (фото: Getty Images)

Отдельно я бы советовала обратить внимание на Египет . Кроме привычных Хургады и Шарм-эль-Шейха, все более интересным становится Эль-Аламейн – курорт на средиземноморском побережье страны.

Это совсем другой Египет: светлый песок, бирюзовая вода, современные гостиничные комплексы и атмосфера средиземноморского отдыха. Эль-Аламейн активно развивается как туристический центр и может стать одним из интересных открытий для тех, кто уже отдыхал на Красном море и хочет попробовать что-нибудь новое. Важно учитывать, что это, прежде всего, летнее направление, ориентированное на пляжный сезон.

Как правильно выбирать тур

Раннее бронирование – это не просто возможность приобрести тур дешевле. Важно выбрать отдых, который будет отвечать вашим потребностям.

Перед бронированием следует определить приоритеты: для семей с детьми это может быть пляж и инфраструктура отеля, для пар – атмосфера и расположение, для компаний друзей – развлечения и возможности активного отдыха.

Семейный отдых (фото: Getty Images)

Также нужно внимательно проверять условия подписки, окончательные расчеты, аннуляции и возможные изменения в бронировании. Украинским туристам следует заранее учитывать и логистику в аэропорты соседних стран, откуда будут совершаться вылеты.

Я убеждена, что лучшее время для планирования летнего отпуска тогда, когда есть возможность спокойно выбирать, сравнивать и находить оптимальные предложения. Лето 2027 года уже ближе, чем кажется. И если вы мечтаете о море, самое время превратить эти мечты в конкретные планы. К тому же пережить холодную зиму легче с мыслью о запланированном отпуске.