У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) чоловік зафільмував незвичайне природне явище: статуя Христа-Спасителя постала над густим шаром хмар, які нагадували білий водоспад на схилах гори.

Wave RBC.UA повідомляє, що відео швидко стало вірусним у соцмережах, а користувачі порівнювали побачене з кадрами з фантастичного фільму.

Кадри рідкісного явища

Автором одного з найпопулярніших роликів став бразильський режисер і візуальний митець Марсіо Амаро (Marcio Amaro). Незвичайний краєвид він помітив випадково, коли разом із дружиною та двоюрідною сестрою приїхав до порожнього будинку покійного родича своєї дружини.

Саме сестра першою звернула увагу на незвичайну картину за вікном. Амаро дістав iPhone і встиг зафільмувати момент, коли знаменита статуя ніби височіла над безкраїм морем хмар.

За його словами, навіть дружина, яка прожила в Ріо все життя, ніколи раніше не бачила такого видовища.

Чоловік назвав побачене "даром Божим". Згодом він опублікував відео в соціальних мережах, де воно зібрало сотні тисяч вподобань і привернуло увагу користувачів із різних країн.

Незвичайне явище спостерігали в суботу, 21 листопада. Його також зафіксував фотограф Умберто Баддіні (Humberto Baddini), який заздалегідь стежив за прогнозом погоди та зняв краєвид із дрона приблизно о 5:30 ранку.

Чому виникло таке явище

Незвичайний ефект має природне метеорологічне пояснення - орографічне підняття повітря. Воно виникає, коли вологі повітряні маси зустрічають на своєму шляху гірський рельєф і змушені підійматися вгору.

Під час підйому повітря охолоджується, водяна пара конденсується й утворює густі хмари.

У цьому випадку хмари огорнули схили гори Корковаду, висота якої становить близько 710 метрів, водночас залишивши вершину зі статуєю Христа-Спасителя видимою.