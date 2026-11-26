В Рио-де-Жанейро (Бразилия) мужчина запечатлел необычное природное явление: статуя Христа-Спасителя предстала над густым слоем облаков, напоминавших белый водопад на склонах горы.

Wave RBC.UA сообщает, что видео быстро стало вирусным в соцсетях, а пользователи сравнивали увиденное с кадрами из фантастического фильма.

Кадры редкого явления

Автором одного из самых популярных роликов стал бразильский режиссер и визуальный художник Марсио Амаро (Marcio Amaro). Необычный пейзаж он заметил случайно, когда вместе с женой и двоюродной сестрой приехал в пустой дом покойного родственника своей жены.

Именно сестра первой обратила внимание на необычную картину за окном. Амаро получил iPhone и успел запечатлеть момент, когда знаменитая статуя будто возвышалась над бескрайним морем облаков.

По его словам, даже супруга, прожившая в Рио всю жизнь, никогда раньше не видела такого зрелища.

Мужчина назвал увиденное "даром Божьим". Впоследствии он опубликовал видео в социальных сетях, где оно собрало сотни тысяч предпочтений и привлекло внимание пользователей из разных стран.

Необычное явление наблюдалось в субботу, 21 ноября. Его также зафиксировал фотограф Умберто Баддини (Humberto Baddini), предварительно следивший за прогнозом погоды и снявший пейзаж с дрона примерно в 5:30 утра.

Почему возникло такое явление

Необычный эффект имеет естественное метеорологическое объяснение - орографическое поднятие воздуха. Оно возникает, когда влажные воздушные массы встречают на своем пути горный рельеф и вынуждены подниматься вверх.

Во время подъема воздух охлаждается, водяной пар конденсируется и образует густые облака.

В этом случае облака объяли склоны горы Корковада, высота которой составляет около 710 метров, одновременно оставив вершину со статуей Христа-Спасителя видимой.