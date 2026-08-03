Від заготовок до свіжих овочів: що завжди є в холодильнику фудблогера

Навіть якщо ви любите готувати, це не означає, що потрібно щодня проводити години на кухні. Фудблогерка Анна Станкевич переконана: секрет швидких і смачних домашніх страв - у простих продуктах і заготовках, які завжди є під рукою.

Без яких інгредієнтів фублогерка не уявляє свій холодильник і які страви найчастіше готує для себе та своєї родини, розповіла для Wave RBC.UA.

Які продукти завжди є в холодильнику

За її словами, її холодильник завжди наповнений базовими продуктами: яйцями, молоком, сиром, соусом песто та свіжими овочами.

Втім, найбільше вона цінує саме заготовки, які значно спрощують щоденне приготування їжі.

"Заготовки - це моє все", - зізнається вона.

У її холодильнику майже завжди можна знайти вже відварений рис, готові макарони, відварену картоплю, корейську моркву або буряк, а також м'ясо чи рибу, які вона заздалегідь розморожує в холодильнику, продумуючи меню на наступний день.

Заготовка, без якої вона не уявляє свою кухню

Справжнім фаворитом фудблогерка називає куряче філе, приготоване методом сувід.

Вона вакуумує курку й готує її близько трьох годин при температурі 70 градусів у мультипечі. Хоча для цієї технології існують спеціальні пристрої, фудблогерка переконана, що для домашньої кухні цілком достатньо сучасної мультипечі.

Таку курку вона готує одразу на два тижні, а потім використовує для салатів, пасти, сендвічів та швидких вечерь.

Чому вона рідко готує супи

Фудблогерка також зізнається, що майже всі страви готує безпосередньо перед подачею. Саме тому в її меню рідко можна побачити супи чи борщ.

Вона переконує, що набагато зручніше мати кілька готових компонентів і щоразу поєднувати їх по-різному, ніж кілька днів поспіль їсти одну й ту саму страву.

Який вигляд має її щоденне меню

У будні фудблогерка віддає перевагу солоним сніданкам. Найчастіше це яйця, сир, хліб на заквасці, свіжа зелень і джерело білка.

"Я фанат білого хліба, особливо на заквасці", - ділиться Анна Станкевич.

Натомість вихідними в родині є власна традиція - готувати млинці, оладки або свіжі круасани.

Обіди найчастіше складаються із заготовок. Це може бути паста з домашнім соусом, який готується за 5-10 хвилин, або смажений рис із куркою чи креветками.

Інший смачний варіант обіду - ліниві пельмені, які реально можна зготувати за 15-20 хвилин.

На вечерю фудблогерка зазвичай обирає рибу або курку зі свіжим салатом.

У чому її головний секрет

Фудблогерка переконана, що домашня кухня не має бути складною. Кілька заготовок, базові продукти в холодильнику та продумане меню допомагають щодня готувати швидко, різноманітно й без зайвого стресу.

Саме тому вона радить не боятися планувати наперед: кілька годин, витрачених на заготовки, можуть заощадити значно більше часу протягом тижня.