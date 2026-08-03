Від заготовок до свіжих овочів: що завжди є в холодильнику фудблогера

Вона розповіла, які продукти завжди тримає вдома та чому робить заготовки на кілька тижнів
Навіть якщо ви любите готувати, це не означає, що потрібно щодня проводити години на кухні. Фудблогерка Анна Станкевич переконана: секрет швидких і смачних домашніх страв - у простих продуктах і заготовках, які завжди є під рукою.
Без яких інгредієнтів фублогерка не уявляє свій холодильник і які страви найчастіше готує для себе та своєї родини, розповіла для Wave RBC.UA.
За її словами, її холодильник завжди наповнений базовими продуктами: яйцями, молоком, сиром, соусом песто та свіжими овочами.
Втім, найбільше вона цінує саме заготовки, які значно спрощують щоденне приготування їжі.
"Заготовки - це моє все", - зізнається вона.
У її холодильнику майже завжди можна знайти вже відварений рис, готові макарони, відварену картоплю, корейську моркву або буряк, а також м'ясо чи рибу, які вона заздалегідь розморожує в холодильнику, продумуючи меню на наступний день.
Справжнім фаворитом фудблогерка називає куряче філе, приготоване методом сувід.
Вона вакуумує курку й готує її близько трьох годин при температурі 70 градусів у мультипечі. Хоча для цієї технології існують спеціальні пристрої, фудблогерка переконана, що для домашньої кухні цілком достатньо сучасної мультипечі.
Таку курку вона готує одразу на два тижні, а потім використовує для салатів, пасти, сендвічів та швидких вечерь.
Фудблогерка також зізнається, що майже всі страви готує безпосередньо перед подачею. Саме тому в її меню рідко можна побачити супи чи борщ.
Вона переконує, що набагато зручніше мати кілька готових компонентів і щоразу поєднувати їх по-різному, ніж кілька днів поспіль їсти одну й ту саму страву.
У будні фудблогерка віддає перевагу солоним сніданкам. Найчастіше це яйця, сир, хліб на заквасці, свіжа зелень і джерело білка.
"Я фанат білого хліба, особливо на заквасці", - ділиться Анна Станкевич.
Натомість вихідними в родині є власна традиція - готувати млинці, оладки або свіжі круасани.
Обіди найчастіше складаються із заготовок. Це може бути паста з домашнім соусом, який готується за 5-10 хвилин, або смажений рис із куркою чи креветками.
Інший смачний варіант обіду - ліниві пельмені, які реально можна зготувати за 15-20 хвилин.
На вечерю фудблогерка зазвичай обирає рибу або курку зі свіжим салатом.
Фудблогерка переконана, що домашня кухня не має бути складною. Кілька заготовок, базові продукти в холодильнику та продумане меню допомагають щодня готувати швидко, різноманітно й без зайвого стресу.
Саме тому вона радить не боятися планувати наперед: кілька годин, витрачених на заготовки, можуть заощадити значно більше часу протягом тижня.