Культ фісташки: чому цей смак заполонив кав’ярні, магазини й соцмережі

Фісташка за останні кілька років перетворилася з одного з багатьох горіхів на окремий гастрономічний феномен. Її додають у шоколад, морозиво, круасани, креми, кавові напої та навіть солоні страви. А фісташковий колір і характерний смак стали впізнаваною частиною візуальної культури соцмереж.

Wave RBC.UA повідомляє, що собливо помітним тренд став після популярності дубайського шоколаду - плитки з начинкою з фісташкового крему, кадаїфу та шоколаду.

Від морозива до "дубайського шоколаду"

Фісташка не стала популярною за одну ніч. У різних кухнях світу її давно використовують для приготування десертів: від італійського gelato до французької випічки та близькосхідних солодощів.

Проте останніми роками горіх отримав нове "дихання". Фісташкову пасту почали використовувати як універсальну основу для кремів, начинок і соусів. Її поєднують із шоколадом, ваніллю, полуницею, малиною, кавою та цитрусовими.

Дубайський шоколад (фото: pinterest.com)

Додатковий поштовх тренду дала популярність фісташкового крему в соціальних мережах. У ньому поєднуються одразу кілька речей, які добре працюють у коротких відео: насичений зелений колір, густа текстура, процес намазування або розламування десерту і виразний контраст із шоколадом.

Чому саме фісташка

У фісташки є кілька характеристик, які роблять її зручною для сучасної гастрономії. Вона має впізнаваний, але не надто різкий смак, добре поєднується з солодкими та солоними продуктами й може бути основою як для крему, так і для посипки чи пасти.

Не менш важливий її зовнішній вигляд. Натуральний зелений відтінок добре вирізняється на фотографіях і відео, а фісташковий крем у розрізі десерту легко стає головним візуальним акцентом.

Соцмережі зробили фісташку ще популярнішою

Сучасні гастрономічні тренди часто поширюються не від шеф-кухарів до масового споживача, а через соцмережі. Фісташка добре підходить для такого формату: її легко впізнати, а страви з нею мають характерний вигляд.

Одним із головних прикладів став дубайський шоколад. Після вірусної популярності десерту фісташкова начинка стала асоціюватися з новою хвилею "преміальних" солодощів. Виробники й кав'ярні почали адаптувати цю комбінацію під власні продукти - від круасанів і пончиків до морозива та молочних напоїв.

Так фісташковий смак почав жити окремо від конкретного десерту.

Дубайський круасан та дубайське морозиво (фото: pinterest.com)

Фісташка стала смаком, а не просто горіхом

Сьогодні напис "pistachio" на меню вже не обов'язково означає класичне фісташкове морозиво. Це може бути латте з фісташковим сиропом, круасан із кремом, чизкейк, шоколадний батончик або навіть паста для тостів.

Фісташковий чізкейк (фото: pinterest.com)

Цікаво й те, що тренд поступово виходить за межі солодкого. Фісташку використовують у соусах, салатах, пасті, стравах із риби та м'яса. Вона добре працює як текстурний елемент - додає страві хрусткості та насиченості.

Втім, культ фісташки не означає, що вона обов'язково залишатиметься головним гастрономічним трендом назавжди. Як і інші вірусні смаки, вона може поступово втратити ефект новизни. Але фісташка вже давно присутня у світовій кулінарії, тому навіть після завершення чергової хвилі популярності навряд чи зникне з меню.

Схоже, головна зміна полягає не в тому, що світ раптом полюбив фісташки, а в тому, що фісташковий смак навчився бути окремим гастрономічним явищем.