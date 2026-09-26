Культ фисташки: почему этот вкус заполонил кофейни, магазины и соцсети

Фисташка за последние несколько лет превратилась из одного из многих орехов в отдельный гастрономический феномен. Ее добавляют в шоколад, мороженое, круассаны, кремы, кофейные напитки и даже соленые блюда. А фисташковый цвет и характерный вкус стали узнаваемой частью визуальной культуры соцсетей.

Wave RBC.UA сообщает, что особенно заметным тренд стал после популярности дубайского шоколада - плитки с начинкой из фисташкового крема, кадаифа и шоколада.

От мороженого до "дубайского шоколада"

Фисташка не стала популярной за одну ночь. В разных кухнях мира ее давно используют для приготовления десертов: от итальянского gelato до французской выпечки и ближневосточных сладостей.

Однако в последние годы орех получил новое "дыхание". Фисташковую пасту стали использовать как универсальное основание для кремов, начинок и соусов. Ее сочетают с шоколадом, ванилью, клубникой, малиной, кофе и цитрусовыми.

Дубайский шоколад (фото: pinterest.com)

Дополнительный толчок тренду дала популярность фисташковому крему в социальных сетях. В нем сочетаются сразу несколько вещей, хорошо работающих в коротких видео: насыщенный зеленый цвет, густая текстура, процесс намазывания или разламывания десерта и выразительный контраст с шоколадом.

Почему именно фисташка

У фисташки есть несколько характеристик, делающих ее удобной для современной гастрономии. Она обладает узнаваемым, но не слишком резким вкусом, хорошо сочетается со сладкими и солеными продуктами и может быть основой как для крема, так и для посыпки или пасты.

Не менее важен ее внешний вид. Натуральный зеленый оттенок хорошо отличается на фотографиях и видео, а фисташковый крем в разрезе десерта легко становится главным визуальным акцентом.

Соцсети сделали фисташку еще более популярной

Современные гастрономические тренды часто распространяются не от шеф-поваров к массовому потребителю, а через соцсети. Фисташка хорошо подходит для такого формата: ее легко узнать, а блюда с ней выглядят характерно.

Одним из главных примеров стал дубайский шоколад. После вирусной популярности десерта фисташковая начинка стала ассоциироваться с новой волной "премиальных" сладостей. Производители и кофейни начали адаптировать эту комбинацию под собственные продукты - от круассанов и пончиков до мороженого и молочных напитков.

Так фисташковый вкус начал жить отдельно от конкретного десерта.

Дубайский круассан и дубайское мороженое (фото: pinterest.com)

Фисташка стала вкусом, а не просто орехом

Сегодня надпись "pistachio" на меню уже не обязательно означает классическое фисташковое мороженое. Это может быть латте с фисташковым сиропом, круассан с кремом, чизкейк, шоколадный батончик или даже паста для тостов.

Фисташковый чизкейк (фото: pinterest.com)

Интересно и то, что тренд постепенно выходит за пределы сладкого. Фисташку используют в соусах, салатах, пасте, блюдах из рыбы и мяса. Она хорошо работает как текстурный элемент - придает блюду хрусткость и насыщенность.

Впрочем, культ фисташки не означает, что она будет обязательно оставаться главным гастрономическим трендом навсегда. Как и другие вирусные вкусы, он может постепенно потерять эффект новизны. Но фисташка уже давно присутствует в мировой кулинарии, потому даже после завершения очередной волны популярности вряд ли исчезнет из меню.

Похоже, главное изменение заключается не в том, что мир вдруг полюбил фисташки, а в том, что вкус фисташки научился быть отдельным гастрономическим явлением.