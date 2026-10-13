Засніжений будиночок за майже 6 тисяч доларів: Louis Vuitton представив незвичайну сумку

Французький модний дім Louis Vuitton представив незвичайну сумку у формі мініатюрного гірського шале, вкритого снігом. Новинка під назвою LV Lodge увійшла до зимової колекції LV Ski, а її вартість становить 5 950 доларів.

Детальніше про незвичайний аксесуар розповідає Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Louis Vuitton .

Як виглядає нова сумка Louis Vuitton

Дизайнери бренду відтворили традиційний альпійський будиночок із характерним похилим дахом, димарем та декоративними віконницями з фірмовим візерунком Monogram.

Особливу увагу приділили деталям. Дах сумки імітує сніговий покрив і водночас виконує функцію кришки - його можна відкрити, щоб покласти всередину необхідні речі.

Для виготовлення LV Lodge використали натуральну волову шкіру та канву з покриттям.

Конструкція складається із 65 окремих елементів, які формують мініатюрну архітектурну композицію.

Попри незвичну форму, аксесуар залишається функціональним. Усередині достатньо місця для смартфона, картхолдера та помади.

Сумка має знімний регульований ремінець і плетений ланцюжок, тож її можна носити кількома способами.

Дизайн доповнюють фурнітура золотистого кольору та підкладка з мікрофібри.

Розміри новинки становлять 17 × 20 × 8 сантиметрів.

Скільки коштує незвичайний аксесуар

На американському сайті Louis Vuitton вартість LV Lodge становить 5 950 доларів. Модель уже доступна для попереднього замовлення.

Сумка стала частиною зимової лінійки LV Ski, присвяченої гірськолижному відпочинку та естетиці альпійських курортів.

Louis Vuitton випустив сумку LV Lodge із зимової колекції LV Ski (скріншот)

Колекція поєднує функціональний зимовий одяг, взуття та аксесуари з характерними для Louis Vuitton розкішними матеріалами й декоративними елементами.

LV Lodge вирізняється серед традиційних сумок бренду своїм майже іграшковим дизайном, перетворюючи звичайний аксесуар на мініатюрний артоб'єкт.