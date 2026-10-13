Снежный домик за почти 6 тысяч долларов: Louis Vuitton представил необычную сумку

Французский модный дом Louis Vuitton представил необычную сумку в форме миниатюрного горного шале, покрытого снегом. Новинка под названием LV Lodge вошла в зимнюю коллекцию LV Ski, а ее стоимость составляет 5 950 долларов.

Подробнее о необычном аксессуаре рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Louis Vuitton .

Как выглядит новая сумка Louis Vuitton

Дизайнеры бренда воссоздали традиционный альпийский домик с характерной наклонной крышей, дымоходом и декоративными ставнями с фирменным узором Monogram.

Особое внимание было уделено деталям. Крыша сумки имитирует снежный покров и одновременно выполняет функцию крышки - ее можно открыть, чтобы положить внутрь необходимые вещи.

Для изготовления LV Lodge использовали натуральную воловью кожу и канву с покрытием.

Конструкция состоит из 65 отдельных элементов, формирующих миниатюрную архитектурную композицию.

Несмотря на необычную форму, аксессуар остается функциональным. Внутри достаточно места для смартфона, картхолдера и помады.

Сумка имеет съемный регулируемый ремешок и плетеную цепочку, поэтому ее можно носить несколькими способами.

Дизайн дополняют фурнитура золотистого цвета и подкладка из микрофибры.

Размеры новинки составляют 17×20×8 сантиметров.

Сколько стоит необычный аксессуар

На американском сайте Louis Vuitton стоимость LV Lodge составляет 5 950 долларов. Модель уже доступна для предварительного заказа.

Сумка стала частью зимней линейки LV Ski, посвященной горнолыжному отдыху и эстетике альпийских курортов.

Louis Vuitton выпустил сумку LV Lodge из зимней коллекции LV Ski (скриншот)

Коллекция сочетает функциональную зимнюю одежду, обувь и аксессуары с характерными для Louis Vuitton роскошными материалами и декоративными элементами.

LV Lodge отличается среди традиционных сумок бренда своим почти игрушечным дизайном, превращая обычный аксессуар в миниатюрный артобъект.