Вікторія Бекхем представила колекцію посуду та декору для дому: як вона виглядає

Вікторія Бекхем вперше спробувала себе в дизайні інтер'єрів. Для цього вона об'єдналася з європейською платформою товарів для дому Westwing, випустивши колекцію для сервірування столу.

Як виглядає нова колекція Вікторії Бекхем

Лінійка The Westwing Victoria Beckham Collection охоплює три категорії товарів - посуд, текстиль і декоративні предмети.

За задумом дизайнерки, ці речі мають допомогти створити особливу атмосферу за столом і зробити спільні зустрічі з близькими приємнішими. Колекція призначена для сервірування столу.

"Дім - це місце, де відбуваються найважливіші моменти життя. Ця співпраця стала природним способом дослідити цей світ крізь ту саму призму дизайну, майстерності та уваги до деталей, які визначають усе, що ми робимо як бренд", - зазначила Бекхем.

Чим надихалася дизайнерка

Головним джерелом натхнення для неї став британський рух "Мистецтва та ремесла" (Arts and Crafts), що виник у XIX столітті. Його представники виступали за якісну ручну працю, увагу до матеріалів і майстерність у створенні предметів повсякденного вжитку.

У дизайні виробів поєдналися класична британська естетика та сучасні елементи. Колірна палітра побудована навколо білих, сріблястих і зелених відтінках.

Окрему увагу приділили деталям, які перегукуються з дизайном одягу й аксесуарів бренду Вікторії. Так, у колекції використали ланцюги та декоративні елементи у формі мушель.

Усі вироби поєднують у собі вишуканість та практичність. Головна мета - щоб кожен предмет гармонійно доповнював домашній простір.