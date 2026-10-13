Виктория Бекхэм представила коллекцию посуды и декора для дома: как она выглядит
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Стиль

Виктория Бекхэм представила коллекцию посуды и декора для дома: как она выглядит

В изделиях объединились британские традиции и эстетика бренда дизайнера

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Виктория Бекхэм (фото: Getty Images)
Дата: 13 октября 2026

Виктория Бекхэм впервые попробовала себя в дизайне интерьеров. Для этого она объединилась с европейской платформой товаров для дома Westwing, выпустив коллекцию для сервировки стола.

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Как выглядит новая коллекция Виктории Бекхэм

Линейка The Westwing Victoria Beckham Collection охватывает три категории товаров - посуду, текстиль и декоративные предметы.

По задумке дизайнера, эти вещи должны помочь создать особую атмосферу за столом и сделать совместные встречи с близкими более приятными. Коллекция предназначена для сервировки стола.

"Дом - это место, где происходят важнейшие моменты жизни. Это сотрудничество стало естественным способом исследовать этот мир через ту же призму дизайна, мастерства и внимания к деталям, которые определяют все, что мы делаем как бренд", - отметила Бекхэм.

Чем вдохновлялась дизайнер

Главным источником вдохновения для нее стало британское движение "Искусства и ремесла" (Arts and Crafts), возникшее в XIX веке. Его представители выступали за качественный ручной труд, внимание к материалам и мастерство в создании предметов повседневного обихода.

В дизайне изделий объединились классическая британская эстетика и современные элементы. Цветовая гамма построена вокруг белых, серебристых и зеленоватых цветах.

Отдельное внимание уделили деталям, перекликающимся с дизайном одежды и аксессуаров бренда Виктории. Так, в коллекции использовали цепи и декоративные элементы в форме раковин.

Все изделия совмещают изысканность и практичность. Главная цель - чтобы каждый предмет гармонично дополнял домашнее пространство.

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