Що вдягнути мамі на 1 вересня: стилістка назвала образи, які легко повторити

Перше вересня - особливий день не лише для школярів. Батьки також опиняються в центрі уваги, фотографуються з дітьми та часто продовжують святковий ранок у кафе чи на сімейній прогулянці. Тому образ має бути водночас ошатним, сучасним і комфортним.

Ексклюзивно для Wave RBC.UA стилістка Галина Денисюк показала кілька готових формул для мам, які можна легко адаптувати під власний гардероб. В основі - лаконічний крій, спокійна база, виразні кольорові поєднання та аксесуари.

“На 1 вересня я б не радила створювати надто урочистий образ. Набагато сучасніше виглядає продуманий комплект із речей, які потім можна носити у звичайному житті. Достатньо цікавого крою, правильних пропорцій або одного акценту”, - пояснила Галина.

Молочний топ і спідниця максі

Світлий монохром - один із найбільш елегантних варіантів для початку осені.

Приталений топ можна поєднати з довгою прямою спідницею з розрізом. Образ виглядає стримано, але зовсім не нудно.

Розбавити світлу гаму Галина пропонує аксесуарами природних відтінків. Наприклад, сумкою та взуттям кольору хакі або оливи й золотими прикрасами.

"Не бійтеся світлого total look. Саме різниця фактур і невеликий кольоровий акцент роблять такий комплект цікавішим", - зазначила стилістка.

Що вдягнути мамі на 1 вересня 2026 (колаж наданий стилісткою)

Чорна сукня міді

Чорна приталена сукня довжини міді або максі - варіант для мам, які не хочуть довго складати комплект із кількох речей.

Щоб чорний образ не виглядав занадто суворо, можна додати сумку винного або бордового відтінку, золоті прикраси та лаконічні туфлі.

“Чорна сукня сама по собі вже створює чіткий силует. Тут не потрібно багато деталей. Достатньо красивої сумки, сережок і взуття”, - радить Галина.

Що вдягнути мамі на 1 вересня 2026 (колаж наданий стилісткою)

Білі широкі брюки та короткий жакет

Ще одна цікава формула - широкі світлі брюки з жакетом контрастного темного відтінку.

Під нього можна додати делікатний топ, щоб зробити строгий комплект більш жіночним.

Особливо цікаво тут працює взуття з принтом. Воно стає головним акцентом, тоді як решта образу залишається досить стриманою.

Що вдягнути мамі на 1 вересня 2026 (колаж наданий стилісткою)

Коричневий жакет і червоні брюки

Для тих, хто любить колір, стилістка пропонує поєднання насиченого червоного та шоколадного.

Широкі червоні брюки можна врівноважити лаконічним коричневим жакетом.

"Якщо в образі вже є настільки активний колір, не потрібно додавати ще кілька конкурентних акцентів. Нехай червоний буде головним, а коричневий та золоті деталі його підтримують", - пояснила Денисюк.

Що вдягнути мамі на 1 вересня 2026 (колаж наданий стилісткою)

Чорна сорочка і спідниця кольору хакі

Ще один варіант побудований на поєднанні чорного та приглушеного зеленого.

Приталена сорочка з довгою спідницею створює виразний силует, але завдяки стриманим кольорам образ залишається доречним для ранкового заходу.

Додати можна коричневі туфлі, темну сумку, окуляри та масивні золоті сережки.

Що вдягнути мамі на 1 вересня 2026 (колаж наданий стилісткою)

Молочний костюм зі спідницею

Світлий жакет із підкресленою талією та коротка спідниця - більш жіночний і кокетливий варіант.

Щоб образ не виглядав надто "солодким", стилістка пропонує додати до молочного кольору глибокий бордовий.

"Бордові аксесуари дуже красиво працюють зі світлими відтінками. Вони додають образу глибини й одразу роблять його більш осіннім", - зазначила Галина.

Якщо міні не відповідає вашому стилю або формату шкільного заходу, той самий принцип можна повторити зі спідницею міді.

Що вдягнути мамі на 1 вересня 2026 (колаж наданий стилісткою)

Блуза з бантом і чорна спідниця з мереживом

Для романтичнішого образу підійде світла блуза з довгими рукавами та бантом у поєднанні з чорною спідницею. Мереживна деталь унизу додає образу характеру.

У такому комплекті краще не перевантажувати аксесуари: лаконічний клатч, сережки та туфлі стануть достатнім завершенням.

"Якщо в одязі вже є мереживо, бант або інша помітна деталь, аксесуари можуть бути максимально простими. Образу потрібне повітря", - радить стилістка.

Що вдягнути мамі на 1 вересня 2026 (колаж наданий стилісткою)

Чорний жилет і спідниця максі

Повністю чорний комплект також може виглядати святково. Приталений жилет і довга пряма спідниця створюють графічний силует, а червона або бордова сумка може стати єдиним яскравим акцентом.

Золоті прикраси допоможуть зробити total black м’якшим і додадуть йому елегантності.

Що вдягнути мамі на 1 вересня 2026 (колаж наданий стилісткою)

Шоколадна сорочка і блакитні брюки

Одне з найбільш небанальних поєднань - шоколадний верх і світло-блакитні широкі брюки.

"Мені подобається, коли в образі немає очевидних комбінацій. Шоколадний із блакитним виглядає свіжо, але водночас уже має осінній настрій", - розповіла Галина.

Підтримати коричневий верх можна туфлями, ременем та сумкою у близькій гамі, а прикраси залишити золотими й лаконічними.

Що вдягнути мамі на 1 вересня 2026 (колаж наданий стилісткою)

Головне правило образу на 1 вересня

За словами стилістки, не варто сприймати шкільне свято як привід діставати максимально урочисте вбрання.

Набагато важливіше знайти баланс між святковістю та доречністю.

"Мама має виглядати сучасно, але не так, ніби вона збиралася на вечірній захід. Я завжди за те, щоб образ можна було легко повторити, а кожну річ потім носити окремо. І, звичайно, важливий комфорт, адже 1 вересня - це насамперед день емоцій і вашої дитини", - підсумувала експертка.