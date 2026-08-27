Культове імʼя в сучасному мистецтві. Померла японська мисткиня Яйої Кусама

Знаменита японська художниця Яйої Кусама померла у віці 97 років. Вона відома своїми сюрреалістичними барвистими роботами з нескінченними цятками, мазками та повторюваними мотивами, які привертають увагу своєю унікальністю й створюють оптичні ілюзії. Вона пішла з життя в лікарні в Токіо 14 серпня, новину оприлюднив офіційний сайт мисткині.

Мистецтво

Стиль Яйої Кусама унікальний та незвичайний: сюрреалістичні сюжети, дрібники цятки або лінії, повторювані мотиви, яскраві, навіть кислотні кольори, гігантські гарбузи в горошок тощо. Роботи художниці легко впізнати з одного погляду й вони точно привертають увагу.

Вона писала картини, створювала інсталяції, вуличне мистецтво та боді-арт і досягла культовості в своїй сфері. Роботи Яйої Кусами продаються за мільйони доларів, а виставки збирають тисячі відвідувачів.

Однією з найпопулярніших інсталяцій в сучасному мистецтві є “Дзеркальні кімнати нескінченності” – Яйої за допомогою дзеркал, світла та повторюваних цяток створювала оптичні ілюзії та відчуття нескінченного простору. За понад 60 років творчої карʼєри вона створила кілька десятків таких кімнат з різноманітним наповненням.

“Дзеркальні кімнати нескінченності” (фото: Getty Images)

Життєвий шлях

Життя та дитинство художниці безпосередньо вплинули на її творчість. Яйої народилася 1929 року в заможній, проте патріархальній і консервативній родині, яка володіла розплідником рослин. Вона згадувала, що мати її не любила і засуджувала захоплення малюванням. Батьки прагнули зробити з неї “зразкову дружину”, тож ні про яке мистецтво не могло бути і мови.

Жінка все життя страждала на галюцинації – на все, що вона бачила, накладались цятки, лінії та повторювані мотиви. Вона вважала, що це почалося зокрема і через стрес, зазнаний в дитинстві. Зрештою, ці марення вилились у творчість і артистка виявила, що так їй стає краще. “Я пішла за ниткою мистецтва і відкрила шлях, який дозволив би мені жити”, – зазначала вона.

Творчість Яйої Кусами (фото: Getty Images)

У 1957 році Кусама остаточно посварилась з родиною та переїхала до США, мати дала їй гроші в обмін на обіцянку ніколи не повертатися. Молода художниця вважала, що в прогресивній країні матиме більше можливостей для розвитку, проте швидко розчарувалась через тотальне панування чоловіків у мистецькій сфері в 60-70 роках.

Зокрема, її роботи своїми серійними повтореннями були схожі на роботи Енді Воргола, а тканинні скульптури переважно фалічної форми нагадували Класа Ольденбурга. Кусама вважала, що саме колеги-чоловіки запозичили її ідеї та бачення, проте достеменно встановити неможливо.

Врешті-решт, у 70-х роках, вона повернулась на батьківщину і добровільно оселилася в психіатричній клініці в Токіо. Художниця продовжувала творити – її студія розташовувалась поблизу лікарні, а після роботи жінка поверталась до палати.

Яйої Кусама створювала полотна, інсталяції та стріт-арт (фото: Getty Images)

Зрештою вона таки отримала світове визнання. І 1993 році артистку запросили на Венеційське бієнале, де вона стала першою жінкою, яка представляла національний павільйон Японії. Саме ця подія стала визначною в карʼєрі Кусами і запустила шалене міжнародне визнання мисткині.

Імʼя Яйої Кусами є одним з найвидатніших в сучасному мистецтві. Вона прожила складне та насичене життя, створила безліч художніх робіт, а в Токіо є музей Кусами – пʼятиповерхова галерея, де кілька разів на рік змінюються експозиції, а квитки продаються лише онлайн і завчасно.