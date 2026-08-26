"Готовий конкурувати": засновник YARMICH про бізнес з нуля, чоловічий стиль і роботу із зірками

В інтерв’ю Wave RBC.UA засновник YARMICH розповів, як випадкова ідея перетворилася на бізнес, хто зі знаменитостей був його клієнтом ще "з квартири", скільки коштував найдорожчий костюм бренду та чому наступний магазин він хотів би відкрити саме в Італії.

Сьогодні YARMICH має дев’ять бутиків, працює з відомими українськими артистами, телеведучими та спортсменами. А починалося все з трьох костюмів, які студент Ярослав Кузьміч сфотографував у квартирі та виставив в оренду на OLX.

Від трьох костюмів у квартирі до власного бренду

– Ярославе, сьогодні YARMICH має дев’ять бутиків і одягає відомих чоловіків, яких ми постійно бачимо на екрані. А з чого все почалося? Пам’ятаєте свого першого клієнта?

– Все почалося, коли я був студентом і працював помічником директора з маркетингу.

Одного разу керівник доручив мені організувати для нього фотосесію. Для економії часу на пошук одягу я вирішив орендувати костюм - це значно спростило б весь процес підготовки.

Однак, коли почав шукати сервіси оренди в Києві, виявив, що на ринку їх майже не було - лише кілька гравців. Це й підштовхнуло мене спробувати нову нішу в моєму житті.

Квартира Ярослава (фото надане засновником YARMICH)

Тоді я жив у квартирі з двома друзями. Один із них з'їжджав, і звільнилася ще одна кімната. Я подумав: чому б не використати цей простір? Взяв два своїх костюми - чорний і синій, ще один костюм друга, розклав їх на дивані, сфотографував і виставив на сайт OLX для оренди.

Перший клієнт прийшов до мене увечері, бо тоді і я мав іншу роботу і клієнт мав справи.

Я виклав три костюми, які в мене були, і сказав: "Обирайте і приміряйте. Якщо підійде - будете використовувати".

Костюм йому підійшов. Він заплатив і це був перший і одразу успішний клієнт.

– Чому ви взагалі обрали саме чоловічий одяг і костюми? Що вас зачепило в цій ніші?

– YARMICH, це була 31-ша ніша. Як я розповідав, я шукав образ для свого директора, і зіштовхнувся з тим, що костюма немає і все треба орендувати.

Так з’явився YARMICH Rent - оренда класичних образів. До цього я діяв, працював у маркетингу та продажах, отримував досвід, думав, пробував, а не сидів у квартирі й не чекав нагоди.

Так було ще до створення мого бренду. Коли з’явилася ідея оренди костюмів, спершу варто було зрозуміти, що є на ринку.

Здавалося, що це щось нове, але після пошуку в інтернеті знайшлося 4–5 компаній, які вже пропонували подібну послугу.

Закономірність була очевидною. У центрі - красиві шоуруми з високими цінами, на околицях - по кілька костюмів у наявності.

Бутік YARMICH (фото надане Ярославом)

Ніша або не тестується, або має одного-двох активних гравців. Після перегляду відгуків і клієнтів стало зрозуміло, що попит є.

Щоби перевірити ідею, я виставив свої костюми на дошку оголошень, пропонуючи їх в оренду.

Середня ринкова ціна становила близько 1 200 гривень, тому стартову я поставив 800.

Оскільки тоді я не мав жодної конкурентної переваги і працював буквально з квартири, вирішив знизити ціну, щоби привернути увагу клієнтів і поступово завоювати довіру ринку.

Так і відбувся тест ніші, підтверджений аналізом ринку.

– Коли ви вперше відчули, що YARMICH уже перестав бути просто маленьким брендом і його реально почали впізнавати?

– Спочатку був yarmich rent - оренда одягу, проте, коли клієнти почали запитувати про купівлю, я зрозумів: треба рухатись до продажів.

Так з'явився другий напрямок - yarmich store. Усі кошти з костюмів в оренду інвестувались у подальший розвиток найбільш економним способом: костюми викуповували на OLX в інших продавців і знову здавали в оренду. І так по колу.

Дні проходили в безперервних примірках і замірах, а ночі - в пошуку та закупах нового асортименту.

Костюмів ставало дедалі більше, і разом із ними з’являлися нові клієнти.

Згодом ми заробили достатньо коштів на пошиття першої колекції - це була справжня перемога!

Бутік YARMICH (фото надане Ярославом)

Цю колекцію реалізували за 3 місяці. 100 метрів тканини, з яких вийшло 35 чорних костюмів і вкладені 100 000 грн.

Деякі з цих костюмів продовжували здавати в оренду, інші продавали.

Запрацювало також "сарафанне" радіо - про YARMICH почали дізнаватися дедалі більше людей.

Нашими першими медійними клієнтами були команди з проєкту "Ліга Сміху", зараз наші костюми можна побачити у багатьох медійних селебріті і не тільки.

Клопотенко ще "з квартири", Барських і VERKA SERDUCHKA

– Хто з відомих українців першим прийшов до вас за костюмом і фактично відкрив YARMICH дорогу до зіркових клієнтів?

– Напевно, це Євген Клопотенко, який був моїм клієнтом ще з квартири, Даніель Салем також був моїм клієнтом ще з часів квартири. А вже в бутику першим з відомих клієнтів був Євген Янович.

– Кого з відомих чоловіків ви вдягали найбільше і вже буквально знаєте його смаки без зайвих пояснень?

– За роки роботи бренду навколо YARMICH сформувалося велике коло медійних клієнтів і друзів, з багатьма з яких нас пов’язує тривала співпраця.

Ми створюємо образи для акторів кіно й театру, музикантів, телеведучих, спортсменів, підприємців та інших відомих українців.

Тісно співпрацюємо з "Лігою сміху", зокрема з Євгеном Кошовим та Юрієм Ткачем, а також із телеканалом 1+1 та його ведучими.

Ярослав Кузьміч та учасники "Ліги сміху" (фото надане засновником YARMICH)

Серед них Тимур Мірошниченко, Юрій Горбунов та інші. Костюми YARMICH можна побачити у "Сніданку з 1+1", "Клубі 1%" та інших телевізійних проєктах.

Також ми створюємо сценічні образи для балетів Наталії Могилевської та VERKA SERDUCHKA, співпрацюємо з Євгеном Яновичем, Олександром Шовковським, Максом Барських, командою Альони Омаргалієвої та багатьма іншими.

З частиною наших клієнтів ми вже настільки добре знаємо одне одного, що довгі пояснення справді не потрібні.

Ми розуміємо їхній ритм життя, відчуття стилю, улюблені силуети та посадку. Іноді достатньо почути, для якої події потрібен образ, щоб одразу зрозуміти, яким він має бути.

– А хто виявився найвибагливішим? Є людина, яка помітить буквально кожну деталь у посадці костюма?

– Ми б радше назвали це вимогливістю до себе та власного образу. Серед наших клієнтів є люди, які справді бачать найменші нюанси: від лінії плеча та довжини рукава до того, як костюм поводиться в русі.

І нам подобається така увага до деталей, адже саме вона багато в чому формує культуру індивідуального пошиття.

З часом виникає особлива довіра: клієнт знає, що ми відчуваємо його стиль, а ми розуміємо, в якому костюмі він почуватиметься собою.

Коли костюм наздоганяє артиста в іншій країні

– Була історія, коли костюм для артиста чи ведучого доводилося рятувати буквально в останню хвилину перед ефіром, концертом чи подією?

– У нашій роботі такі ситуації трапляються доволі часто. У артистів, акторів і телеведучих дуже динамічний графік: сьогодні з’являється інформація про гастролі чи важливу зйомку, а вже завтра людина має бути в іншому місті або країні.

Ярослав Кузьміч та Жена Янович (фото надане засновником YARMICH)

Бувало, що образ потрібно було повністю підготувати день у день, і ми справлялися.

Траплялися й справжні закулісні історії, коли артист уже вирушав на закордонні гастролі, а готові образи наздоганяли його в іншій країні.

Для YARMICH це вже частина професії: швидко зорієнтуватися, зібрати команду й зробити все можливе, щоб у потрібний момент костюм був там, де має бути.

А клієнт міг вийти на сцену чи в кадр і навіть не думати про те, скільки термінових рішень залишилося за лаштунками.

– Який найдорожчий костюм ви коли-небудь створювали? І для кого він був, якщо можете розповісти?

– 70 тисяч грн. Це був індивідуальний пошив костюму. У нас є такий сервіс, де клієнт може прийти до бутиків і разом з кравцем відшити собі образ, який він сам собі задумав.

– А кого з українських чоловіків ви сьогодні вважаєте одним із найстильніших - навіть якщо він не ваш клієнт?

– Це дуже суб'єктивна точка зору, напевно, Ярослава Кузьміча.

Які помилки чоловіки роблять зі стилем

– Про жіночу моду говорять постійно, а чоловікам рекомендацій значно менше. Яку помилку в одязі українські чоловіки сьогодні роблять найчастіше?

– Не знання питання стилю і не бажання до цього доторкатися, немає помилок є незнання не бачення і не бажання.

Це так само, як читати книгу, вони просто не відкривають її. Це те саме, що людина хоче займатися творчістю і нічого для цього не робить, а в творчості може бути такий бекграунд. Це так само про стиль.

Всі українці можуть бути найсильнішими джентльменами і змагатися з Італійцями, але поки немає бажання це дізнатися.

Pitty UOMO 2026 рік Італія (фото надане засновником YARMICH)

В кого ж бажання, той приходить до нас в бутік і ми за годину спілкування передаємо ті знання, які людина може дізнатися більше, ніж за все життя.

– Як чоловікові зрозуміти в примірочній, що костюм справді добре на ньому сидить? На які три речі треба дивитися насамперед?

– А якщо говорити про практичну сторону, то помилка тільки одна - поєднання кольорів. Це не про вартість і не про статус, а про кольори і посадку образу.

– Якщо чоловік може купити лише один хороший костюм на кілька років - яким він має бути за кольором і кроєм, щоб не застаріти наступного сезону?

– Наступний сезон - це бордо, рожевий, зелений, а також коричневий. Вони є трендами наступного сезону.

А базові - це чорний, синій і сірий. Це базова класика, яка завжди використовується в будь-якому форматі, і це стильно.

"Готовий конкурувати з італійськими брендами"

– Ви свого часу майже вийшли з брендом у Польщу, але відклали цю ідею. Якщо сьогодні назвати одну країну, де ви реально бачите перший YARMICH за кордоном, яка це буде?

– Італія, бо відразу потрібно заходити в ринок. Ну і найголовніше, що мені особисто подобається Італія і я хочу її розуміти і пізнавати, перш за все, самостійно.

Далі я готовий конкурувати з італійськими брендами і це буде і моя трансформація як власника бізнесу, тому я би бачив цю країну.

Pitty UOMO 2026 рік Італія (фото надане засновником YARMICH)

– Якщо говорити не про український ринок, а глобально: назвіть свій топ-5 брендів або виробників чоловічих костюмів у світі. На кого ви самі дивитеся й орієнтуєтеся?

– Ralph Lauren, Louis Vuitton, Suitsupply HUGO BOSS і Brunello Cucinelli.