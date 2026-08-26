Володимир Остапчук вчетверте стане батьком

У родині Володимира та Катерини Остапчуків очікується поповнення. Подружжя оголосило, що чекає на ще одну дитину.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на спільний допис в Instagram подружжя.

Остапчуки чекають на другу спільну дитину

Радісною новиною Володимир і Катерина поділилися у спільному відео.

"Наша благословенна маленька сім'я +1", - лаконічно написало подружжя, таким чином повідомивши про майбутнє поповнення.

Інших деталей - зокрема терміну вагітності, статі дитини чи приблизної дати пологів - Остапчуки поки не розкрили.

Цікаво, що ще в липні Катерина говорила підписникам, що хотіла б мати трьох дітей.

За її словами, кількість дітей залежатиме передусім від здоров'я та фінансових можливостей сім'ї.

Скільки дітей у Володимира Остапчука

У грудні 2024 року Катерина народила їхнього першого спільного сина Тимофія. Для неї він став первістком, а для телеведучого - третьою дитиною.

Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук також виховує доньку Емілію та сина Евана-Олександра.

Старші діти телеведучого живуть у Канаді разом із мамою.

Нині Володимир і Катерина також мешкають у Канаді разом із Тимофієм. Родина переїхала туди на початку літа 2026 року.

Володимир Остапчук з дружиною Катериною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)