Владимир Остапчук в четвертый раз станет отцом

Для Екатерины Остапчук будущий ребенок станет вторым, а супруги еще недавно откровенно говорили о желании расширить семью
В семье Владимира и Екатерины Остапчуков ожидается пополнение. Супруги объявили, что ждут еще одного ребенка.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на совместное сообщение в Instagram супругов.
Радостной новостью Владимир и Екатерина поделились в совместном видео.
"Наша благословенная маленькая семья +1", - лаконично написали супруги, таким образом сообщив о предстоящем пополнении.
Других деталей - в частности срока беременности, пола ребенка или примерной даты родов - Остапчуки пока не раскрыли.
Интересно, что еще в июле Екатерина говорила подписчикам, что хотела бы иметь троих детей.
По ее словам, количество детей будет зависеть, прежде всего, от здоровья и финансовых возможностей семьи.
В декабре 2024 года Екатерина родила их первого совместного сына Тимофея. Для нее он стал первенцем, а для телеведущего - третьим ребенком.
От первого брака с Еленой Войченко Остапчук воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.
Дети телеведущего постарше живут в Канаде вместе с мамой.
В настоящее время Владимир и Екатерина также проживают в Канаде вместе с Тимофеем. Семья переехала туда в начале лета 2026 года.
Владимир Остапчук с женой Екатериной (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)