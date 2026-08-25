Умерла Долли Партон - легенда кантри-музыки, актриса и благотворительница
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Умерла Долли Партон - легенда кантри-музыки, актриса и благотворительница

Легендарная кантри-певица скончалась в возрасте 80 лет

Автор: Дарья Михайловская
Фото: Долли Партон (фото: Getty Images)
Дата: 25 августа 2026

Легендарная американская певица Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщили родственники звезды в соцсетях.

Wave RBC.ua рассказывает подробности.

Долли Партон, легендарная американская кантри-исполнительница, автор таких песен как "I Will Always Love You", "Jolene" и "9 to 5", умерла в 80-летнем возрасте. Об этом сообщил ее племянник Брайан Сивер в Instagram.

"Я представлял себе тяжесть этого момента, но до сих пор не чувствовал этого по-настоящему", - сказал он.

Долли Партон известна не только своим творчеством, но и благотворительностью. Она поддерживала различные социальные инициативы: делала крупные пожертвования на медицинские исследования и больницы, поддерживала движение Black Lives Matter и права трансгендеров.

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