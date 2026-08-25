Первый день рождения в статусе жены: Дуа Липа показала романтические фото и снялась для Vogue

Дуа Липа показала, каким был ее 31-й день рождения - первый после свадьбы с актером Каллумом Тернером. Праздничный уикенд получился романтичным и камерным, а почти одновременно певица стала героиней нового номера Vogue Italia.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram артистки.

31-летие Дуа отметила 22 августа. На опубликованных кадрах она показала прогулку с мужем среди цветочных полей, их общие селфи и забавное видео, на котором забрасывает мяч в баскетбольное кольцо.

Для дневного выхода певица соединила белую майку с черной юбкой и алым свитером, а вечером переоделась в маленькое черное платье с открытыми плечами и полупрозрачными рюшами.

Не обошлось без праздничного стола: Дуа показала торт, мороженое, мартини и момент, когда загадывала желание перед тем, как задуть свечи.

"Готова к следующему кругу вокруг солнца... все становится только лучше", - написала Липа.

Дуа Липа (фото: instagram.com.dualipa)

Это был ее первый день рождения после свадьбы с Каллумом Тернером.

Пара официально женилась 31 мая в Лондоне, а в начале июня устроила более масштабное празднование на Сицилии.

И сразу новая съемка для Vogue

Практически одновременно с кадрами празднования Vogue Italia представил Дуа Липу на обложке сентябрьского номера 2026 года.

Автором фотосессии стала Карлейн Якобс, а за стилизацию отвечала Имру Аша.

В съемке артистка примерила вещи Chanel, Balmain, Valentino и другие бренды.

Среди образов - костюм с юбкой Chanel, бархатное платье Balmain с кружевным брам Fleur du Mal и кутюрный наряд Valentino.

В сопроводительном интервью Дуа также призналась, что после появления настоящей любви изменилось и направление ее творчества: теперь ее больше интересуют не драматические разрывы, а тихие и сложные моменты реальных отношений.