Перший день народження у статусі дружини: Дуа Ліпа показала романтичні фото й знялася для Vogue

Дуа Ліпа показала, яким був її 31-й день народження - перший після весілля з актором Каллумом Тернером. Святковий вікенд вийшов романтичним і камерним, а майже одночасно співачка стала героїнею нового номера Vogue Italia.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram артистки.

31-річчя Дуа відзначила 22 серпня. На опублікованих кадрах вона показала прогулянку з чоловіком серед квіткових полів, їхні спільні селфі та кумедне відео, на якому закидає м'яч у баскетбольне кільце.

Для денного виходу співачка поєднала білу майку з чорною спідницею та яскраво-червоним светром, а ввечері переодягнулася у маленьку чорну сукню з відкритими плечима та напівпрозорими рюшами.

Не обійшлося й без святкового столу: Дуа показала торт, морозиво, мартіні та момент, коли загадувала бажання перед тим, як задути свічки.

"Готова до наступного кола навколо сонця... усе стає тільки кращим", - написала Ліпа.

Дуа Ліпа (фото: instagram.com.dualipa)

Це був її перший день народження після весілля з Каллумом Тернером.

Пара офіційно одружилася 31 травня у Лондоні, а на початку червня влаштувала масштабніше святкування на Сицилії.

І одразу нова зйомка для Vogue

Практично одночасно з кадрами святкування Vogue Italia представив Дуа Ліпу на обкладинці вересневого номера 2026 року.

Авторкою фотосесії стала Карлейн Якобс, а за стилізацію відповідала Імру Аша.

У зйомці артистка приміряла речі Chanel, Balmain, Valentino та інших брендів.

Серед образів - костюм зі спідницею Chanel, оксамитова сукня Balmain із мереживним бра Fleur du Mal та кутюрне вбрання Valentino.

У супровідному інтерв'ю Дуа також зізналася, що після появи справжнього кохання змінився і напрям її творчості: тепер її більше цікавлять не драматичні розриви, а тихі та складні моменти реальних стосунків.