Вірусне тренування Тома Голланда. Чому всі його повторюють і що про це думає професійний тренер

В мережі завірусилось відео з британським актором Томом Голландом, на якому він розповідає про своє улюблене кроссфіт-тренування – Cindy. Воно триває всього 20 хвилин і включає в себе три вправи – підтягування, відтискання та присідання. Тепер всі намагаються його повторити, але не у всіх виходить побити рекорд актора.

Про тренування

Тренування називається Cindy – це комплекс AMRAP (As Many Rounds As Possible) з 5 підтягувань, 10 відтискань та 15 присідань за один підхід. Суть в тому, щоб повторити один за одним максимальну кількість підходів за 20 хвилин.

“Це чудове тренування, не треба думати ні про що інше, просто рахуєш підходи. Іноді, коли я дуже стомлений, я роблю один підхід щохвилини, тобто загалом 20 раундів”, – розповів Том Голланд в коментарі для Men’s Health UK.

Актор зізнався, що його рекорд був 27 підходів за раз.

Реакція в соцмережах

Тренування швидко стало вірусним в соціальних мережах, особливо після виходу фільму “Людина-павук: абсолютно новий день”. В стрічці актор з'являється топлесс і демонструє чудову фізичну форму.

В Instagram та TikTok тисячі відео, де спортсмени, фітнес-інфлюенсери та навіть американські військові повторюють комплекс Cindy. Відео збирають мільйони переглядів, проте не у всіх виходить повторити рекорд “людини-павука”.

Що думає професійний тренер

Wave RBC.ua запитав про Cindy Артема Хілініча, топ-тренера спортивного клубу Smartass. Він вважає, що це чудовий та ефективний комплекс, особливо, якщо є обмеження в часі. Можна провести повноцінне тренування за півгодини: 5 хвилин на розминку, 20 хвилин основна частина та 5 хвилин заминка. Також його можна зробити частиною довшого та складнішого воркауту.

“Звісно, я теж повторив за “людиною-павуком” та спробував цей комплекс. Коли я його виконував, то трохи увійшов в кураж і збився з рахунку, але загалом вийшло до 30 кіл. Я робив мінімальні паузи між підходами, що навіть трохи мене здивувало, адже думав буду відпочивати більше”, – розповідає Артем.

Кадр з фільму "Людина-павук: абсолютно новий день"

На його думку, добре підготовлена людина може виконати близько 20-25 кіл, але це залежить від техніки, віку, ваги і т.д. Загалом, цей комплекс може бути хорошим орієнтиром для оцінки функціональної витривалості та прогресу.

“Але памʼятайте, високо інтенсивне тренування забирає багато енергії і створює значне навантаження на серцево-судинну систему та мʼязи, тому обовʼязково слідкуйте за своїм самопочуттям. Вам має бути складно, але не зле. Намагайтесь прогресувати й цілитися на високі результати, але при умові, що маєте досвід в таких речах”, – застерігає тренер.