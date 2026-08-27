Папа Римський у Nike: Лев XIV потрапив до списку найстильніших людей 2026 року

Папа Римський Лев XIV опинився серед найстильніших людей 2026 року за версією американського журналу Vanity Fair. Він увійшов до категорії The Originals - десяти людей, яких видання відзначило за найбільш оригінальний та експериментальний підхід до стилю.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на сайт Vanity Fair.

Чому стиль експериментальний

У цій же категорії опинилися режисер Спайк Лі, музикантки Бйорк, Rosalía та Yseult, фігуристка Alysa Liu, художня кураторка Thelma Golden, дизайнерка костюмів Sandy Powell та інші представники світу культури. Vanity Fair називає їх людьми з виразним особистим стилем і власним поглядом на моду.

Щодо Лева XIV видання окремо звернуло увагу на його здатність поєднувати традиційний папський образ із несподіваними деталями.

Vanity Fair згадує, що ще до обрання понтифіком Роберт Френсіс Превост поєднував кремову сутану зі спортивним взуттям Nike. Серед його характерних деталей також називають бейсболки, які додають образу невимушеності.

Папа Римський Лев XIV (фото: vanityfair.com)

Інтерес до взуття Папи виник не лише через соцмережі. У травні 2026 року Vanity Fair окремо писав про кадри з документального фільму Leone a Roma, де майбутній понтифік зображений у білому взутті Nike під літургійним одягом. Журнал ідентифікував модель як Nike Franchise Low Plus.

Лев XIV уже не вперше потрапляє до модних рейтингів. У 2025 році його включив до свого списку 55 найкраще одягнених людей року Vogue. Видання звернуло увагу на його повернення до традиційного папського вбрання та відмінність від більш стриманого стилю його попередника, Папи Франциска.

Папа також відомий любов’ю до спорту. У червні 2025 року його сфотографували у бейсболці Chicago White Sox під час публічної появи у Ватикані. Лев XIV є прихильником команди з Чикаго та був присутній на першій грі Світової серії 2005 року.

Нагадаємо, Лев XIV, уроджений Роберт Френсіс Превост, був обраний Папою 8 травня 2025 року. Він став першим понтифіком, народженим у США.