ГОГОЛЬFEST знову у Києві: 50 художників повернуть до життя занедбаний Жовтневий палац

У вересні ГОГОЛЬFEST уперше за дев’ять років відбудеться в Києві. До 20-річчя фестивалю команда готує масштабну програму з театральними постановками, музикою, сучасним мистецтвом і перформансами.

Wave RBC.UA повідомляє, що однією з центральних локацій стане МЦКМ - колишній Жовтневий палац.

Де відбудеться фестиваль

У вересні 50 українських художників "заселять" занедбаний МЦКМ (колишній Жовтневий палац), засипаний битим склом після нещодавнього ракетного обстрілу, аби перетворити його на масштабний мистецький сквот.

Учасники працюватимуть із внутрішнім двором та іншими локаціями будівлі, створюючи об’єкти сучасного мистецтва.

19 вересня на Алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться site-specific подія "Янголи Свободи". Її режисером стане Владислав Троїцький. Музичну частину очолить канадська диригентка Кері-Лінн Вілсон, засновниця Ukrainian Freedom Orchestra.

У події також візьмуть участь ансамбль солістів "Київська камерата" та хор "Київ".

ГОГОЛЬFEST (фото надане організаторами)

Алею перетворять на масштабну світлову інсталяцію зі 107 триметрових квітів, які створить польський художник Jarek Koziara. За задумом авторів, вони символізуватимуть душі Героїв Небесної Сотні.

Окремою подією стане виступ DakhaBrakha. Гурт представить шоу "Коло Життя", створене спеціально для ГОГОЛЬFEST. Перформанс відбуватиметься на вертикальній сцені.

16 вересня Театр Ветеранів покаже "Енеїду" - постановку, в якій ролі виконують діючі військові та ветерани російсько-української війни, зокрема захисники з важкими пораненнями та ампутаціями.

17 вересня відбудеться прем’єра "Троянських жінок" - української адаптації постановки нью-йоркського театру La MaMa.

ГОГОЛЬFEST (фото надане організаторами)

Якої спецподії очікувати

У програмі також запланована спецподія "Спрага до життя" за участю Schmalgauzen, Qarpa, "Крихітки" та "Пиріг і Батіг". Окрему частину програми представить школа дизайну Schooll of Art x Craft, заснована Лілією Літковською.

Кінопрограму фестивалю підготує команда "Сучасного Українського Кіно".

Додамо, що ГОГОЛЬFEST заснував Владислав Троїцький у 2007 році в Києві. У 2019 році фестиваль увійшов до п’ятірки найкращих фестивалів Європи за версією EFFE Awards. Цьогоріч він повертається до столиці після дев’ятирічної перерви.

ГОГОЛЬFEST (фото надане організаторами)