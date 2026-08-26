ГОГОЛЬFEST снова в Киеве: 50 художников вернут к жизни заброшенный Октябрьский дворец

В сентябре ГОГОЛЬFEST впервые за девять лет состоится в Киеве. К 20-летию фестиваля команда готовит масштабную программу с театральными постановками, музыкой, современным искусством и перформансами.

Wave RBC.UA сообщает, что одной из центральных локаций станет МЦКМ - бывший Жовтневый дворец.

Где состоится фестиваль

В сентябре 50 украинских художников "заселят" заброшенный МЦКИ (бывший Октябрьский дворец), засыпанный битыми стеклами после недавнего ракетного обстрела, чтобы превратить его в масштабный художественный сквот.

Участники будут работать с внутренним двором и другими локациями здания, создавая объекты современного искусства.

19 сентября на Аллее Героев Небесной Сотни состоится site-specific событие "Ангелы Свободы". Ее режиссером станет Владислав Троицкий. Музыкальную часть возглавит канадская дирижер Кэри-Линн Уилсон, основательница Ukrainian Freedom Orchestra.

В мероприятии также примут участие ансамбль солистов "Киевская камерата" и хор "Киев".

ГОГОЛЬFEST (фото предоставлено организаторами)

Аллею превратят в масштабную световую инсталляцию из 107 трехметровых цветов, которые создаст польский художник Jarek Koziara. По замыслу авторов они будут символизировать души Героев Небесной Сотни.

Отдельным событием станет выступление Dakha Brakha. Группа представит шоу "Круг Жизни", созданное специально для ГОГОЛЬFEST. Перформанс будет проходить на вертикальной сцене.

16 сентября Театр Ветеранов покажет "Энеиду" - постановку, в которой роль исполняют действующие военные и ветераны российско-украинской войны, в том числе защитники с тяжелыми ранениями и ампутациями.

17 сентября состоится премьера "Троянских женщин" - украинской адаптации постановки нью-йоркского театра La MaMa.

ГОГОЛЬFEST (фото предоставлено организаторами)

Какого спецсобытия ждать

В программе также запланировано спецсобытие "Жажда жизни" с участием Schmalgauzen, Qarpa, "Крошки" и "Пирог и Кнут". Отдельную часть программы представит школа дизайна Schooll of Art x Craft, основанная Лилией Литковской.

Кинопрограмму фестиваля подготовит команда "Современного Украинского Кино".

Добавим, что ГОГОЛЬFEST основал Владислав Троицкий в 2007 году в Киеве. В 2019 году фестиваль вошел в пятерку лучших фестивалей Европы по версии EFFE Awards. В этом году он возвращается в столицу после девятилетнего перерыва.

ГОГОЛЬFEST (фото предоставлено организаторами)