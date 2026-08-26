Что в косметичке у профессиональной визажистки? Блиц-интервью

Эксперт по макияжу Катерина Галунько рассказала о своих любимых продуктах и трендах
Косметический рынок переполнен продуктами – кажется, что жизни не хватит, чтобы перепробовать все новинки и тренды. Для того, чтобы не растеряться в этом разнообразии, можно ориентироваться на профессионалов: чем они пользуются, что имеют в своей на косметичке каждый день и какие тренды считают скоротечными.
Подробнее читайте в блице Wave RBC.ua с Екатериной Галунько, визажисткой с 8-летним опытом.
Меньше 10, прямо могу сказать точно – 7.
SPF – это хоть и не декоративка, но без ухода за кожей никогда не будет качественного макияжа. Консиллер, бронзер и тушь – это мои мастхевы, средства, которые сразу делают лицо.
Очень люблю бронзеры и румяна, потому что это то, что сразу же дает лицу структурированность и свежесть. А это то, что и создает нам классный вид.
Консиллер и тушь всегда, чаще всего еще бронзер
Я не использую вообще тональные крема и праймеры, без них макияж для меня гораздо более комфортен.
Это действительно очень опциональная штука, потому что когда мы говорим о мастхеве – это то, что будет закрывать наши потребности или решать какие-то проблемы, а они у каждой из нас свои.
Поэтому мастхевов косметических, я считаю, не существует. Но точный мастхев – уход за кожей!
У меня есть любимый консилер эвер – бренда “it cosmetics” bye bye undereye. Для меня лично ему нет аналогов, имеет натуральный, слегка сверкающий финиш, но при этом так классно перекрывает все недостатки.
Я за то, чтобы понять свои потребности и потребности своей кожи, научиться делать свой идеальный мейк – и уже исходя из этих знаний играть косметикой и адаптировать тренды под себя, персонализировать их.
Пожалуй, нашумевшие сейчас Nina Park lips – способ окрашивания губ от голливудской визажистки, очень мягкий тренд, который легко адаптировать под себя и действительно носибельный в жизни, а не только для фото или видео.
Мой любимый "тренд", если можно так его назвать - это тренд на индивидуальность и самовыражение через макияж именно так, как хочется именно тебе. Это определенная осознанность и понимание себя.
Мое наблюдение – что на сегодняшний день все тренды скоротечны через соцсети, чуть ли не ежедневно наблюдаю там что-то новое, что очень быстро заменяется следующим.