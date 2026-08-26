Що в косметичці у професійної візажистки? Бліц-інтерв'ю

Косметичний ринок переповнений продуктами – здається, що і життя не вистачить, щоб перепробувати всі новинки та тренди. Для того, щоб не розгубитися в цьому різноманітті, можна орієнтуватись на професіоналів: чим вони користуються, що мають в своїй косметичці на кожен день та які тренди вважають скороплинними.

Скільки засобів у вашій повсякденній косметичці?

Менше 10, прямо можу сказати точно – 7.

Які продукти там є завжди?

SPF – це хоч і не декоративка, але без догляду за шкірою ніколи не буде якісного макіяжу. Консилер, бронзер і туш – це мої мастхеви, засоби, які одразу "роблять" обличчя.

Улюблений косметичний продукт?

Дуже люблю бронзери і румʼяна, бо це те, що одразу ж дає обличчю структурованість та свіжість. А це якраз те, що і створює нам класний вигляд.

Чим ви користуєтесь кожен день?

Консилер і туш завжди, частіше за все ще бронзер

А без чого загалом можете обійтися?

Я не використовую взагалі тональні креми і праймери, без них макіяж для мене значно комфортніший.

Який продукт мастхев для кожного та кожної?

Це, насправді, дуже опціональна штука, бо коли ми говоримо про мастхеви – це те, що буде закривати наші потреби чи вирішувати якісь проблеми, а вони у кожної з нас свої.

Тому мастхевів косметичних, я вважаю, не існує. Але точний мастхев – догляд за шкірою!

Чи є якийсь продукт, який з вами вже багато років і аналогів немає?

У мене є улюблений консилер евер – бренду “it cosmetics” bye bye undereye. Для мене особисто йому немає аналогів, має натуральний, злегка сяючий фініш, але при цьому так класно перекриває всі недоліки.

Ви більше за класичну косметичку, перевірену роками, чи не проти “погратись” і пробувати щось нове і трендове?

Я за те, щоб зрозуміти свої потреби і потреби своєї шкіри, навчитись робити свій ідеальний мейк – і, вже виходячи з цих знань, гратись косметикою і адаптовувати тренди під себе, персоналізувати їх.

Який тренд останній років вам найбільше подобається?

Мабуть, нашумілі зараз Nina Park lips – спосіб фарбування губ від голлівудської візажистки, дуже мʼякий тренд, який легко адаптувати під себе і він дійсно носибельний в житті, а не тільки для фото чи відео.

Який тренд з нами надовго?

Мій улюблений "тренд", якщо можна так його назвати – це тренд на індивідуальність і самовираження через макіяж саме так, як хочеться саме тобі. Це певна усвідомленість і розуміння себе.

А який навпаки скороплинний?

Моє спостереження – що на сьогодні всі тренди скороплинні через соцмережі, ледь не щодня спостерігаю там щось нове, що дуже швидко замінюється наступним.