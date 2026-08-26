Що в косметичці у професійної візажистки? Бліц-інтерв'ю

Фахівчиня з макіяжу Катерина Галунько розповіла про власні улюблені продукти та тренди
Косметичний ринок переповнений продуктами – здається, що і життя не вистачить, щоб перепробувати всі новинки та тренди. Для того, щоб не розгубитися в цьому різноманітті, можна орієнтуватись на професіоналів: чим вони користуються, що мають в своїй косметичці на кожен день та які тренди вважають скороплинними.
Детальніше читайте в бліці Wave RBC.ua з Катериною Галунько, візажисткою з 8-річним досвідом.
Менше 10, прямо можу сказати точно – 7.
SPF – це хоч і не декоративка, але без догляду за шкірою ніколи не буде якісного макіяжу. Консилер, бронзер і туш – це мої мастхеви, засоби, які одразу "роблять" обличчя.
Дуже люблю бронзери і румʼяна, бо це те, що одразу ж дає обличчю структурованість та свіжість. А це якраз те, що і створює нам класний вигляд.
Консилер і туш завжди, частіше за все ще бронзер
Я не використовую взагалі тональні креми і праймери, без них макіяж для мене значно комфортніший.
Це, насправді, дуже опціональна штука, бо коли ми говоримо про мастхеви – це те, що буде закривати наші потреби чи вирішувати якісь проблеми, а вони у кожної з нас свої.
Тому мастхевів косметичних, я вважаю, не існує. Але точний мастхев – догляд за шкірою!
У мене є улюблений консилер евер – бренду “it cosmetics” bye bye undereye. Для мене особисто йому немає аналогів, має натуральний, злегка сяючий фініш, але при цьому так класно перекриває всі недоліки.
Я за те, щоб зрозуміти свої потреби і потреби своєї шкіри, навчитись робити свій ідеальний мейк – і, вже виходячи з цих знань, гратись косметикою і адаптовувати тренди під себе, персоналізувати їх.
Мабуть, нашумілі зараз Nina Park lips – спосіб фарбування губ від голлівудської візажистки, дуже мʼякий тренд, який легко адаптувати під себе і він дійсно носибельний в житті, а не тільки для фото чи відео.
Мій улюблений "тренд", якщо можна так його назвати – це тренд на індивідуальність і самовираження через макіяж саме так, як хочеться саме тобі. Це певна усвідомленість і розуміння себе.
Моє спостереження – що на сьогодні всі тренди скороплинні через соцмережі, ледь не щодня спостерігаю там щось нове, що дуже швидко замінюється наступним.