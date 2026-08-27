Что надеть маме на 1 сентября: стилистка назвала образы, которые легко повторить

Первое сентября - особый день не только для школьников. Родители также оказываются в центре внимания, фотографируются с детьми и часто продолжают праздничное утро в кафе или на семейной прогулке. Поэтому образ должен быть нарядным, современным и комфортным.

Эксклюзивно для Wave RBC.UA стилистка Галина Денисюк показала несколько готовых формул для мам, которые можно легко адаптировать под свой гардероб. В основе - лаконичный крой, спокойная база, выразительные цветовые сочетания и аксессуары.

"На 1 сентября я бы не советовала создавать слишком торжественный образ. Гораздо современнее выглядит продуманный комплект из вещей, которые потом можно носить в обычной жизни. Достаточно интересного кроя, правильных пропорций или одного акцента", - пояснила Галина.

Молочный топ и юбка макси

Светлый монохром - один из самых элегантных вариантов для начала осени.

Приталенный топ можно соединить с длинной прямой юбкой с разрезом. Образ выглядит сдержанно, но совсем не скучно.

Разбавить светлую гамму Галина предлагает аксессуарами природных оттенков. К примеру, сумкой и обувью цвета хаки или масла и золотыми украшениями.

"Не бойтесь светлого total look. Именно разница фактур и небольшой цветной акцент делают такой комплект более интересным", - отметила стилистка.

Что надеть маме на 1 сентября 2026 года (коллаж предоставлен стилисткой)

Черное платье миди

Черное приталенное платье длины миди или макси - вариант для мам, которые не хотят долго составлять комплект из нескольких вещей.

Чтобы черный образ не выглядел слишком строго, можно добавить сумку винного или бордового оттенка, золотые украшения и лаконичные туфли.

"Черное платье само по себе уже создает четкий силуэт. Здесь не нужно много деталей. Достаточно красивой сумки, сережек и обуви", - советует Галина.

Что надеть маме на 1 сентября 2026 года (коллаж предоставлен стилисткой)

Белые широкие брюки и короткий жакет

Еще одна интересная формула - широкие светлые брюки с жакетом контрастного темного оттенка.

Под него можно добавить щекотливый топ, чтобы сделать строгий комплект более женственным.

Особенно интересно здесь работающая обувь с принтом. Оно становится главным акцентом, тогда как остальное оскорбление остается достаточно сдержанным.

Что надеть маме на 1 сентября 2026 года (коллаж предоставлен стилисткой)

Коричневый жакет и красные брюки

Для любителей цвета стилистка предлагает сочетание насыщенного красного и шоколадного.

Широкие красные брюки можно уравновесить лаконичным коричневым жакетом.

"Если в образе уже есть столь активный цвет, не нужно добавлять еще несколько конкурентных акцентов. Пусть красный будет главным, а коричневый и золотые детали его поддерживают", - объяснила Денисюк.

Что надеть маме на 1 сентября 2026 года (коллаж предоставлен стилисткой)

Черная рубашка и юбка цвета хаки

Еще один вариант построен на сочетании черного и приглушенного зелёного.

Приталенная рубашка с длинной юбкой создает выразительный силуэт, но благодаря сдержанным цветам образ остается уместным для утреннего заката.

Добавить можно коричневые туфли, черную сумку, очки и массивные золотые серьги.

Что надеть маме на 1 сентября 2026 года (коллаж предоставлен стилисткой)

Молочный костюм с юбкой

Светлый жакет с подчеркнутой талией и юбка - более женственный и кокетливый вариант.

Чтобы образ не выглядел слишком сладким, стилистка предлагает добавить к молочному цвету глубокий бордовый.

"Бордовые аксессуары очень красиво работают со светлыми оттенками. Они придают образу глубины и сразу делают его более осенним", - отметила Галина.

Если мини не соответствует вашему стилю или формату школьного мероприятия, то же принцип можно повторить с юбкой миди.

Что надеть маме на 1 сентября 2026 года (коллаж предоставлен стилисткой)

Блуза с бантом и черная юбка с кружевом

Для более романтичного образа подойдет светлая блуза с длинными рукавами и бантом в сочетании с черной юбкой. Кружевная деталь внизу придает образу характера.

В таком комплекте лучше не перегружать аксессуары: лаконичный клатч, серьги и туфли станут достаточным завершением.

"Если в одежде уже есть кружево, бант или другая броская деталь, аксессуары могут быть максимально простыми. Обиду нужен воздух", - советует стилистка.

Что надеть маме на 1 сентября 2026 года (коллаж предоставлен стилисткой)

Черный жилет и юбка макси

Полностью черный комплект может выглядеть празднично. Приталенный жилет и длинная прямая юбка создают графический силуэт, а красная или бордовая сумка может стать единственным ярким акцентом.

Золотые украшения помогут сделать total black более мягким и придадут ему элегантности.

Что надеть маме на 1 сентября 2026 года (коллаж предоставлен стилисткой)

Шоколадная рубашка и голубые брюки

Одно из самых небанальных сочетаний - шоколадный верх и светло-голубые широкие брюки.

"Мне нравится, когда в образе нет очевидных комбинаций. Шоколадный с голубым выглядит свежо, но в то же время уже имеет осеннее настроение", - рассказала Галина.

Поддержать коричневый верх можно туфлями, ремнем и сумкой в близкой гамме, а украшения оставить золотыми и лаконичными.

Что надеть маме на 1 сентября 2026 года (коллаж предоставлен стилисткой)

Главное правило образа на 1 сентября

По словам стилистки, не стоит воспринимать школьный праздник как повод доставать максимально торжественный наряд.

Гораздо важнее найти баланс между праздничностью и уместностью.

"Мама должна выглядеть современно, но не так, будто она собиралась на вечернее мероприятие. Я всегда за то, чтобы образ можно было легко повторить, а каждую вещь потом носить отдельно. И, конечно, важный комфорт, ведь 1 сентября - это, прежде всего, день эмоций и вашего ребенка", - подытожила экспертка.