Різдво у стилі 2007-го: Lego виспустив нову рекламу з Daft Punk

Французький електронний дует Daft Punk став частиною нової різдвяної кампанії Lego. Wave RBC.UA повідомляє, що у святковому рекламному ролику компанія відтворила один із найвідоміших образів в історії електронної музики - світлову піраміду, з якою музиканти виступали під час туру Alive 2007.

Нова реклама Lego

Відео під назвою The Lego Holiday Workshop вийшло 5 листопада 2026 року. Його музичним супроводом стала культова композиція Daft Punk "One More Time".

За сюжетом дві мініфігурки музикантів у впізнаваних шоломах поспішають через засніжений простір до таємничої майстерні Lego. Усередині розташований цілий фантастичний світ із тематичними відділами, де створюють святкові подарунки.

Глядачі також зустрічають знайомих персонажів: Тора, Доктора Дума, Містик, E.T. та героїв анімаційного фільму "KPop Demon Hunters".

Особливу увагу привертає музичний відділ майстерні. Там Lego -версії Daft Punk влаштовують виступ на сцені з великою світлодіодною пірамідою - відсиланням до їхнього концертного шоу Alive 2007.

Саме ця конструкція стала візитівкою дуету та однією з найбільш упізнаваних сценографічних постановок у сучасній електронній музиці.

Хто зняв ролик

Рекламний ролик триває 74 секунди. Його режисером став Майкл Грейсі, відомий за фільмами "Найвеличніший шоумен" та "Кращий з усіх" (Better Man). Виробництвом займалася внутрішня креативна агенція Lego - Our LEGO Agency.

Ця рекламна кампанія стала продовженням офіційного партнерства LEGO та Daft Punk, про яке компанії оголосили 22 жовтня 2026 року. У межах співпраці також розробляють конструктор за мотивами знаменитої концертної піраміди Alive 2007.

За основу взяли проєкт Патріка Харбуна та його сина з Люксембургу, який спочатку представили на платформі Lego Ideas.

Точну дату виходу конструктора, його вартість і кількість деталей поки не оголосили. Більше новин про співпрацю компанії обіцяють розповісти у 2027 році.