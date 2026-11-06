Різдво у стилі 2007-го: Lego виспустив нову рекламу з Daft Punk

Рекламна кампанія під музику «One More Time» нагадала про концертну естетику Daft Punk і їхній культовий тур Alive 2007
Французький електронний дует Daft Punk став частиною нової різдвяної кампанії Lego. Wave RBC.UA повідомляє, що у святковому рекламному ролику компанія відтворила один із найвідоміших образів в історії електронної музики - світлову піраміду, з якою музиканти виступали під час туру Alive 2007.
Відео під назвою The Lego Holiday Workshop вийшло 5 листопада 2026 року. Його музичним супроводом стала культова композиція Daft Punk "One More Time".
За сюжетом дві мініфігурки музикантів у впізнаваних шоломах поспішають через засніжений простір до таємничої майстерні Lego. Усередині розташований цілий фантастичний світ із тематичними відділами, де створюють святкові подарунки.
Глядачі також зустрічають знайомих персонажів: Тора, Доктора Дума, Містик, E.T. та героїв анімаційного фільму "KPop Demon Hunters".
Особливу увагу привертає музичний відділ майстерні. Там Lego -версії Daft Punk влаштовують виступ на сцені з великою світлодіодною пірамідою - відсиланням до їхнього концертного шоу Alive 2007.
Саме ця конструкція стала візитівкою дуету та однією з найбільш упізнаваних сценографічних постановок у сучасній електронній музиці.
Рекламний ролик триває 74 секунди. Його режисером став Майкл Грейсі, відомий за фільмами "Найвеличніший шоумен" та "Кращий з усіх" (Better Man). Виробництвом займалася внутрішня креативна агенція Lego - Our LEGO Agency.
Ця рекламна кампанія стала продовженням офіційного партнерства LEGO та Daft Punk, про яке компанії оголосили 22 жовтня 2026 року. У межах співпраці також розробляють конструктор за мотивами знаменитої концертної піраміди Alive 2007.
За основу взяли проєкт Патріка Харбуна та його сина з Люксембургу, який спочатку представили на платформі Lego Ideas.
Точну дату виходу конструктора, його вартість і кількість деталей поки не оголосили. Більше новин про співпрацю компанії обіцяють розповісти у 2027 році.