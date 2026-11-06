Рождество в стиле 2007-го: Lego выпустил новую рекламу из Daft Punk

Французский электронный дуэт Daft Punk стал частью новой рождественской кампании Lego. Wave RBC.UA сообщает, что в праздничном рекламном ролике компания воспроизвела один из самых известных образов в истории электронной музыки - световую пирамиду, с которой музыканты выступали во время тура Alive 2007.

Новая реклама Lego

Видео под названием The Lego Holiday Workshop вышло 5 ноября 2026 года. Его музыкальным сопровождением стала культовая композиция Daft Punk "One More Time".

По сюжету две минифигурки музыкантов в узнаваемых шлемах спешат через заснеженное пространство в таинственную мастерскую Lego. Внутри находится целый фантастический мир с тематическими отделами, где создают праздничные подарки.

Зрители встречают знакомых персонажей: Тора, Доктора Дума, Мистик, ET и героев анимационного фильма "KPop Demon Hunters".

Особенное внимание привлекает музыкальный отдел мастерской. Там Lego-версии Daft Punk устраивают выступление на сцене с большой светодиодной пирамидой - отсылкой к их концертному шоу Alive 2007.

Именно эта конструкция стала визитной карточкой дуэта и одной из самых узнаваемых сценографических постановок в современной электронной музыке.

Кто снял ролик

Рекламный ролик длится 74 секунды. Его режиссером стал Майкл Грейси, известный по фильмам "Величайший шоумен" и "Лучший из всех" (Better Man). Производством занималось внутреннее креативное агентство Lego - Our LEGO Agency.

Эта рекламная кампания стала продолжением официального партнерства LEGO и Daft Punk, о котором объявили 22 октября 2026 года. В рамках сотрудничества также разрабатывается конструктор по мотивам знаменитой концертной пирамиды Alive 2007.

За основу взяли проект Патрика Харбуна и его сына из Люксембурга, первоначально представленного на платформе Lego Ideas.

Точная дата выхода конструктора, его стоимость и количество деталей пока не оглашены. Больше новостей о сотрудничестве компании обещают рассказать в 2027 году.