Після провалу з Гальяно: оголошено нову тему Met Gala 2027

Через кілька місяців після відміни виставки на честь Джона Гальяно Метрополітен-музей оголосив нову тему балу та експозиції. Вона отримала назву "extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyda", що означає "Надзвичайне: мода та поетика повсякденності".

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Vogue .

Що відомо про тему Met Gala 2027

Організатори пропонують подивитися на звичний одяг по-новому. Експозиція матиме два основні напрями.

У першому дизайнери переосмислять базові предмети гардероба, зокрема футболки, джинси, сорочки і тренчі. У другому зосередяться на використанні матеріалів, які зазвичай вважають непотрібними або одноразовими - папір, алюміній та пластик.

Виставку організовує куратор Інституту костюма Ендрю Болтон за участі Стефані Крамер та Емілі Мушабен.

За словами Болтона, ідея експозиції виникла після виставки "Costume Art" 2026 року, яка досліджувала зв'язок між тілом і одягом. Цього разу куратор хоче зосередитися на тому, як люди взаємодіють із речами у повсякденному житті - через звички, дотики, рухи та відчуття.

Що покажуть на виставці

Експозицію відкриють роботи японського дизайнера Джуна Такахаші з колекції Undercover осінь-зима 2024. Її створили під впливом фільму Віма Вендерса "Ідеальні дні" (Perfect Days), присвяченого красі звичайного життя та щоденним ритуалам.

Далі відвідувачам покажуть проєкти дизайнерів, які переосмислювали знайомі предмети гардероба. Серед них - футболки Virgil Abloh для Off-White, білі сорочки Джанфранко Ферре, тренчі Джонатана Андерсона для Loewe та різних дизайнерів Burberry, а також пуховики у вигляді суконь із колекцій П'єрпаоло Піччолі для Moncler.

Окрему частину присвятять незвичним матеріалам і повторному використанню речей. У ній представлять роботи Мартіна Маржелу та інших дизайнерів, які створюють одяг із незвичних предметів. Серед експонатів будуть ансамбль із розбитої порцеляни від Маржели та сукня з ложок від Еллен Ходакової Ларссон.

Завершить виставку творчість японського дизайнера Куніхіко Морінаги, засновника бренду Anrealage. Його роботи вирізняються геометричними формами та пропорціями.

Коли відбудеться Met Gala 2027

Бал Інституту костюма запланований на 3 травня 2027 року. Виставку ж відкриють для публіки 9 травня. Вона триватиме до 9 січня 2028 року.

Нагадаємо, спочатку темою Met Gala 2027 мала стати творчість Джона Гальяно, але наприкінці серпня британський дизайнер відмовився від участі.

Це рішення він ухвалив на тлі критики навколо його імені через антисемітські висловлювання в минулому. Хоча дизайнер визнав провину, невдоволення це не зменшило.

За словами Гальяно, після тривалих роздумів, спілкування з представниками музею та іншими сторонами він вирішив не проводити виставку.