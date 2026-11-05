После провала с Гальяно: объявлена новая тема Met Gala 2027

Через несколько месяцев после отмены выставки в честь Джона Гальяно, Метрополитен-музей объявил новую тему бала и экспозиции. Она получила название "extraORDINARY: Fashion and Poetics of the Everyda", что означает "Необычное: мода и поэтика повседневности".

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Vogue .

Что известно о теме Met Gala 2027

Организаторы предлагают посмотреть на привычную одежду по-новому. Экспозиция будет иметь два основных направления.

В первом дизайнеры переосмыслят базовые предметы гардероба, в том числе футболки, джинсы, рубашки и тренчи. Во втором сосредоточятся на использовании материалов, которые обычно считают ненужными или одноразовыми - бумага, алюминий и пластик.

Выставку организует куратор Института костюма Эндрю Болтон с участием Стефани Крамер и Эмили Мушабен.

По словам Болтона, идея экспозиции возникла после выставки "Costume Art" 2026, которая исследовала связь между телом и одеждой. На этот раз куратор хочет сосредоточиться на том, как люди взаимодействуют с вещами в повседневной жизни – через привычки, прикосновения, движения и чувства.

Что покажут на выставке

Экспозицию откроют работы японского дизайнера Джуна Такахаши из коллекции Undercover осень-зима 2024 года. Ее создали под влиянием фильма Вима Вендерса "Идеальные дни" (Perfect Days), посвященного красоте обычной жизни и ежедневным ритуалам.

Далее посетителям покажут проекты дизайнеров, переосмысливающих знакомые предметы гардероба. Среди них – футболки Virgil Abloh для Off-White, белые рубашки Джанфранко Ферре, тренчи Джонатана Андерсона для Loewe и разных дизайнеров Burberry, а также пуховики в виде платьев из коллекций Пьерпаоло Пиччоли для Moncler.

Отдельную часть посвятят необычным материалам и повторному использованию вещей. В ней представят работы Мартина Маржелу и других дизайнеров, создающих одежду по необычным предметам. Среди экспонатов будут ансамбль из разбитого фарфора от Маржелы и платье из ложек от Эллен Ходаковой Ларссон.

Завершит выставку творчество японского дизайнера Кунихико Моринаги, основателя бренда Anrealage. Его работы отличаются геометрическими формами и пропорциями.

Когда состоится Met Gala 2027

Балл Института костюма запланирован на 3 мая 2027 года. Выставку откроют для публики 9 мая. Она продлится до 9 января 2028 года.

Напомним, сначала темой Met Gala 2027 должно было стать творчество Джона Гальяно, но в конце августа британский дизайнер отказался от участия.

Это решение он принял на фоне критики вокруг его имени из-за антисемитских высказываний в прошлом. Хотя дизайнер признал вину, недовольство это не убавило.

По словам Гальяно, после продолжительных раздумий, общения с представителями музея и другими сторонами он решил не проводить выставку.