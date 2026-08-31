Джон Гальяно відмовився від виставки в музеї Met після хвилі критики

Британський дизайнер Джон Гальяно оголосив про скасування виставки "John Galliano: Horizons", яку планував відкрити навесні 2027 року. Експозиція мала бути присвячена чотирьом десятиліттям кар’єри модельєра та стати основою для теми Met Gala 2027.

Wave RBC.UA повідомляє, що про рішення Гальяно повідомив у своїх соцмережах . За його словами, після тривалих роздумів і розмов із представниками музею та іншими залученими сторонами він дійшов висновку, що зараз краще не проводити виставку.

Чому дизайнер прийняв це рішення

Дизайнер зазначив, що не хоче, аби суперечки навколо його минулого створювали незручності для The Met або відволікали увагу від роботи музею. Він також узяв на себе відповідальність за свої минулі висловлювання та наголосив, що не хоче, щоб виставка завдала комусь болю.

Гальяно окремо підкреслив, що справжнє спокутування не може бути досягнуте лише завдяки виставці, офіційному визнанню чи одному публічному жесту.

Рішення прийнялося лише через місяць після того, як The Met оголосив "John Galliano: Horizons" головною виставкою Costume Institute весни 2027 року.

Експозиція мала охопити понад 40 років творчості дизайнера - від його випускної колекції в Central Saint Martins 1984 року до роботи в Givenchy, Dior та Maison Margiela. Вона мала стати лише третьою великою виставкою Costume Institute, присвяченою живому дизайнеру, після експозицій Ів Сен-Лоран у 1983 році та Рей Кавакубо у 2017-му.

Джон Гальяно (фото: Getty Images)

Чому виник скандал

Однак анонс викликав гостру критику через скандал, який зруйнував кар’єру Гальяно у 2011 році. Тоді з’явилися відеозаписи, на яких дизайнер виголошував антисемітські та расистські образи, зокрема заявляв про любов до Гітлера. Після цього Dior звільнив його з посади креативного директора.

У 2011 році Гальяно публічно вибачився за свою поведінку, заявивши, що бере на себе відповідальність за те, що сталося, та намагається заслужити прощення.

Після оголошення про скасування виставки The Met також підтвердив рішення. Директор музею Макс Голляйн заявив, що після обговорень із Гальяно вони разом вирішили не продовжувати роботу над експозицією. Музей повідомив, що інформацію про нову весняну виставку Costume Institute та формат Met Gala 2027 оголосять пізніше.