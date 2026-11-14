Перламутрова помада знову в моді: як виглядає сучасний трендовий макіяж губ

На фоні повернення естетики 1990-х та 2000-х було лише питанням часу, коли повернеться актуальний макіяж тих років. Перламутрові губи тоді були невіддільною частиною образу, і сьогодні вони знову в моді, проте в трохи іншому, більш делікатному, вигляді.

Естетика минулого

Перламутрові губи були особливо популярні в 1990-х та початку 2000-х років. Культові образи Памели Андерсон, Брітні Спірс, Кейт Мосс, Крістіни Агілери та інших ікон стилю того часу неможливо уявити без сяючої перламутрової помади.

Зараз, після стількох років домінування мінімалізму, нюдових блисків та матових помад, мода знову повертається до тієї естетики.

Культові губи, як в Памели Андерсон, знову в моді (фото: Getty Images)

Сучасний перламутр

Сучасний макіяж губ все ж трохи відрізняється від того, який був 20 років тому. Він не такий щільний, а більш делікатний: легкий світлі рожеві, персикові, шампань відтінки,, холодний нюд та вологий фініш. В бʼюті-сфері це тренд називають Pearl Lips та Frosted Lips.

В сучасному прочитанні частіше обирають дрібний перламутр та напівпрозорий фініш. Контур губ роблять коричневим або нюдовим олівцем – тут зберігається техніка нульових.

Де купити таку помаду

Косметичні бренди швидко підхопили тренд і додали в свої лінійки перламутр. Перш за все варто згадати MAC Cosmetics, які повернули Frost Lipstick, відновивши культову формулу та представивши нові відтінки.

Також для таких образів підійдуть такі помади: