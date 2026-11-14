Перламутровая помада снова в моде: как выглядит современный трендовый макияж губ
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Стиль

Перламутровая помада снова в моде: как выглядит современный трендовый макияж губ

В моду вернулись культовые перламутровые губы, как у Памелы Андерсон и Кристины Агилеры

Автор: Дарья Михайловская
Фото: Перламутровые губы снова в моде (фото: instagram.com/maccosmetics)
Дата: 14 ноября 2026

На фоне возвращения эстетики 1990-х и 2000-х был только вопрос времени, когда вернется актуальный макияж тех лет. Перламутровые губы тогда были неотделимой частью образа, и сегодня они снова в моде, однако в несколько ином более деликатном виде.

Wave RBC.UA рассказывает детали о старом-новом тренде в макияже.

Эстетика прошлого

Перламутровые губы были особенно популярны в 1990-х и начале 2000-х годов. Культовые образы Памелы Андерсон, Бритни Спирс, Кейт Мосс, Кристины Агилеры и другие иконы стиля того времени невозможно представить без сияющей перламутровой помады.

Сейчас, после стольких лет доминирования минимализма, нюдовых блесков и матовых помад, мода снова возвращается к эстетике.

Перламутровая помада снова в моде: как выглядит современный трендовый макияж губ

Культовые губы, как у Памелы Андерсон, снова в моде (фото: Getty Images)

Современный перламутр

Современный макияж губ все же немного отличается от того, какой был 20 лет назад. Он не такой плотный, а более деликатный: легкий светлые розовые, персиковые, оттеночные шампаньи, холодный нюд и влажный финиш. В бьюти-сфере этот тренд называют Pearl Lips и Frosted Lips.

В современном прочтении чаще выбирают мелкий перламутр и полупрозрачный финиш. Контур губ делают коричневым или нюдовым карандашом – здесь остается техника нулевых.

Где купить такую помаду

Косметические бренды быстро подхватили тренд и добавили в свои линейки перламутр. Прежде всего, стоит упомянуть MAC Cosmetics, которые вернули Frost Lipstick, восстановив культовую формулу и представив новые оттенки.

Также для таких образов подойдут следующие помады:

  • Dior – Rouge Dior Sparkle 297 Glazed Violet
  • Isamaya — Lips Metal Sheer Metallic Balm
  • VALENTINO – SPIKE VALENTINO MATTE 600A Put a spike on it
  • ТОМ ФОРД – Sunlit Rose Lip Balm
  • Fenty Beauty – GLOSS BOMB PRISMATIC LIP LUMINIZER
  • Fenty Beauty – SLIP SHINE SHEER SHINY LIPSTICK

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