Неідеальний манікюр: Miu Miu показав новий б'юті-тренд

Miu Miu запропонував забути про ідеально акуратний манікюр. На показі весняно-літньої колекції 2027 року в Парижі моделі вийшли на подіум із навмисно неідеальними нігтями - новим трендом естетики messy beauty.

Як повідомляє Wave RBC.UA, за манікюр відповідала всесвітньо відома японська нейл-артистка та зірковий майстер манікюру Мей Каваджірі (Mei Kawajiri), відома в Instagram як @nailsbymei.

Як виглядав манікюр

Замість звичного мінімалістичного покриття вона зробила ставку на ефект недосконалості: червоний лак опинився не лише на нігтях, а й частково на кутикулі та шкірі навколо.

Манікюр від Miu Miu (фото: instagram.com/nailsbymei)

У результаті манікюр виглядав так, ніби його робили поспіхом перед виходом із дому - без прагнення до ідеальних ліній і без ретельного очищення шкіри навколо нігтьової пластини.

Манікюр від Miu Miu (фото: instagram.com/nailsbymei)

"Естетика clean girl уже мала свій момент, а цей недосконалий образ — її повна протилежність", - пояснила Каваджірі Vogue.

Цей б’юті-прийом став частиною загальної концепції показу. Недбалий манікюр доповнили неохайні зачіски, завдяки чому образи моделей виглядали максимально невимушено.

Манікюр від Miu Miu (фото: instagram.com/nailsbymei)

Для Miu Miu та дизайнерки Міуччі Пради такий підхід став черговою грою з уявленнями про «правильну» красу. Якщо останніми роками clean girl aesthetic диктувала бездоганну шкіру, акуратні нігті та відполірований зовнішній вигляд, то тепер мода демонструє інший бік - красу в навмисній недосконалості.

Тож messy manicure цілком може стати одним із найбільш помітних б’юті-трендів нового сезону: червоний лак, який нанесений трохи недбало, цього разу не потрібно виправляти.

Манікюр від Miu Miu (фото: instagram.com/nailsbymei)